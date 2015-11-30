وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مزارعين في نيجيريا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-30 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية. وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 01:46 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مزارعين في نيجيريا المنظمة أكدت تضامنها في التصدي للأعمال الإرهابية





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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.