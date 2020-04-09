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شاهد من الخبر.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية لعربات التسوق

سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة الشرقية

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرارًا للمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة المنطقة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات, حيث يبلغ طولها ما يزيد عن 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل تسوق.

وأضاف محمد الصفيان: أن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد, وضمن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.

أمانة المنطقة الشرقية وحدة تعقيم ذاتية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الخبر.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية لعربات التسوق
سبق

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرارًا للمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة المنطقة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات, حيث يبلغ طولها ما يزيد عن 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل تسوق.

وأضاف محمد الصفيان: أن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد, وضمن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:36 PM

شاهد من الخبر.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية لعربات التسوق

سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرارًا للمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة المنطقة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات, حيث يبلغ طولها ما يزيد عن 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل تسوق.

وأضاف محمد الصفيان: أن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد, وضمن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.

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