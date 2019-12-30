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"المقبل" يكرّم الموظفين المتميزين بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالشرقية

تقديراً لجهود استقطاب الأيتام وأبناء الأسر الضمانية وتدريبهم وتأهيلهم

نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية برعاية مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس الأحد، حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المتمثلة بالارتقاء بأداء العاملين فيها، وتشجيع روح المنافسة وتقديرا للمتميزين من موظفيها.

وقد شمل التكريم المتطوعين العاملين مع إدارة المسؤولية الاجتماعية، وقال "المقبل": يحرص فرع الوزارة على تكريم الموظفين المتميزين وتحفيزهم ورفع مستوى أدائهم، وتقديراً منه للجهود المبذولة في أداء واجباتهم، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

وقدم مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد عرضاً موجزاً لإنجازات العام 2019 م وما حققته إدارته من جهود متميزة انعكست على فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ومستفيديها.

وأماط اللثام عن رؤية إدارة المسؤولية الاجتماعية للعام 2020، كاشفاً عن قصص نجاح الإدارة في استقطاب مستفيدي الوزارة من الأيتام وأبناء الأسر الضمانية، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى العالي من الأداء والتميز، وتحولوا من مستفيدين إلى مقدمي خدمة، وهذا الإنجاز يستحق أن نفخر به جميعاً.

وقد حضر التكريم مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطراش ومساعدة في قطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يتقدمهم مدير إدارة التوطين فهد الزعبي، ورئيس التفتيش بالمنطقة الشرقية عارف الشهري.

وكرم مدير عام الفرع ومساعدوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد؛ نظير الجهود التي قدمها في تمكين ودمج مستفيدي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

إدارة المسؤولية الاجتماعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنطقة الشرقية الموظفين المتميزين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل" يكرّم الموظفين المتميزين بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالشرقية
سبق

نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية برعاية مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس الأحد، حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المتمثلة بالارتقاء بأداء العاملين فيها، وتشجيع روح المنافسة وتقديرا للمتميزين من موظفيها.

وقد شمل التكريم المتطوعين العاملين مع إدارة المسؤولية الاجتماعية، وقال "المقبل": يحرص فرع الوزارة على تكريم الموظفين المتميزين وتحفيزهم ورفع مستوى أدائهم، وتقديراً منه للجهود المبذولة في أداء واجباتهم، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

وقدم مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد عرضاً موجزاً لإنجازات العام 2019 م وما حققته إدارته من جهود متميزة انعكست على فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ومستفيديها.

وأماط اللثام عن رؤية إدارة المسؤولية الاجتماعية للعام 2020، كاشفاً عن قصص نجاح الإدارة في استقطاب مستفيدي الوزارة من الأيتام وأبناء الأسر الضمانية، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى العالي من الأداء والتميز، وتحولوا من مستفيدين إلى مقدمي خدمة، وهذا الإنجاز يستحق أن نفخر به جميعاً.

وقد حضر التكريم مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطراش ومساعدة في قطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يتقدمهم مدير إدارة التوطين فهد الزعبي، ورئيس التفتيش بالمنطقة الشرقية عارف الشهري.

وكرم مدير عام الفرع ومساعدوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد؛ نظير الجهود التي قدمها في تمكين ودمج مستفيدي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
03:28 PM

"المقبل" يكرّم الموظفين المتميزين بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالشرقية

تقديراً لجهود استقطاب الأيتام وأبناء الأسر الضمانية وتدريبهم وتأهيلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية برعاية مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس الأحد، حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المتمثلة بالارتقاء بأداء العاملين فيها، وتشجيع روح المنافسة وتقديرا للمتميزين من موظفيها.

وقد شمل التكريم المتطوعين العاملين مع إدارة المسؤولية الاجتماعية، وقال "المقبل": يحرص فرع الوزارة على تكريم الموظفين المتميزين وتحفيزهم ورفع مستوى أدائهم، وتقديراً منه للجهود المبذولة في أداء واجباتهم، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

وقدم مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد عرضاً موجزاً لإنجازات العام 2019 م وما حققته إدارته من جهود متميزة انعكست على فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ومستفيديها.

وأماط اللثام عن رؤية إدارة المسؤولية الاجتماعية للعام 2020، كاشفاً عن قصص نجاح الإدارة في استقطاب مستفيدي الوزارة من الأيتام وأبناء الأسر الضمانية، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى العالي من الأداء والتميز، وتحولوا من مستفيدين إلى مقدمي خدمة، وهذا الإنجاز يستحق أن نفخر به جميعاً.

وقد حضر التكريم مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطراش ومساعدة في قطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يتقدمهم مدير إدارة التوطين فهد الزعبي، ورئيس التفتيش بالمنطقة الشرقية عارف الشهري.

وكرم مدير عام الفرع ومساعدوه مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد؛ نظير الجهود التي قدمها في تمكين ودمج مستفيدي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

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