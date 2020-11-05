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"بلدي الرياض" يعرض الاستثمار في دورات المياه وتطوير طريق الثمامة

قدّم مقترحًا لتبنّي غرفة العاصمة إنشاء 4 حدائق تحمل اسمها أو المتطوعين

‏عرض المجلس البلدي بالرياض، خلال اللقاء الذي جمع المجلس برئيس وأعضاء غرفة الرياض أمس الأربعاء، عددًا من المبادرات التطويرية والمجتمعية؛ بهدف التحسين، للرقي بالخدمات في العاصمة، من أبرزها تطوير طريق الثمامة والسوق النسائي الأسبوعي وسلة الأسبوع، والاستثمار في دورات المياه.

وتم مناقشة عدد من الجوانب والموضوعات المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل الشراكة والتعاون بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات بالرياض؛ من أبرزها مبادرة إنشاء الحدائق العامة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى زيادة الحدائق بالرياض، بمشاركة من القطاع الخاص، ورجال الأعمال.

وقدّم رئيس بلدي الرياض خالد العريدي مقترحًا لتبني غرفة الرياض إنشاء 4 حدائق في جميع جهات العاصمة؛ بحيث تكون الأولوية للأحياء التي لا يوجد بها حدائق منشأة؛ على أن تحمل اسم الغرفة التجارية أو رجال الأعمال المساهمين بالتنسيق مع أمانة الرياض.

وفي ختام اللقاء، قدّم العريدي درعًا تذكاريًّا لغرفة الرياض؛ معبرًا عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع جميع الجهات بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

المجلس البلدي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يعرض الاستثمار في دورات المياه وتطوير طريق الثمامة
سبق

‏عرض المجلس البلدي بالرياض، خلال اللقاء الذي جمع المجلس برئيس وأعضاء غرفة الرياض أمس الأربعاء، عددًا من المبادرات التطويرية والمجتمعية؛ بهدف التحسين، للرقي بالخدمات في العاصمة، من أبرزها تطوير طريق الثمامة والسوق النسائي الأسبوعي وسلة الأسبوع، والاستثمار في دورات المياه.

وتم مناقشة عدد من الجوانب والموضوعات المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل الشراكة والتعاون بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات بالرياض؛ من أبرزها مبادرة إنشاء الحدائق العامة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى زيادة الحدائق بالرياض، بمشاركة من القطاع الخاص، ورجال الأعمال.

وقدّم رئيس بلدي الرياض خالد العريدي مقترحًا لتبني غرفة الرياض إنشاء 4 حدائق في جميع جهات العاصمة؛ بحيث تكون الأولوية للأحياء التي لا يوجد بها حدائق منشأة؛ على أن تحمل اسم الغرفة التجارية أو رجال الأعمال المساهمين بالتنسيق مع أمانة الرياض.

وفي ختام اللقاء، قدّم العريدي درعًا تذكاريًّا لغرفة الرياض؛ معبرًا عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع جميع الجهات بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:31 PM

"بلدي الرياض" يعرض الاستثمار في دورات المياه وتطوير طريق الثمامة

قدّم مقترحًا لتبنّي غرفة العاصمة إنشاء 4 حدائق تحمل اسمها أو المتطوعين

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قاسم الخبراني - الرياض
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‏عرض المجلس البلدي بالرياض، خلال اللقاء الذي جمع المجلس برئيس وأعضاء غرفة الرياض أمس الأربعاء، عددًا من المبادرات التطويرية والمجتمعية؛ بهدف التحسين، للرقي بالخدمات في العاصمة، من أبرزها تطوير طريق الثمامة والسوق النسائي الأسبوعي وسلة الأسبوع، والاستثمار في دورات المياه.

وتم مناقشة عدد من الجوانب والموضوعات المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل الشراكة والتعاون بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات بالرياض؛ من أبرزها مبادرة إنشاء الحدائق العامة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى زيادة الحدائق بالرياض، بمشاركة من القطاع الخاص، ورجال الأعمال.

وقدّم رئيس بلدي الرياض خالد العريدي مقترحًا لتبني غرفة الرياض إنشاء 4 حدائق في جميع جهات العاصمة؛ بحيث تكون الأولوية للأحياء التي لا يوجد بها حدائق منشأة؛ على أن تحمل اسم الغرفة التجارية أو رجال الأعمال المساهمين بالتنسيق مع أمانة الرياض.

وفي ختام اللقاء، قدّم العريدي درعًا تذكاريًّا لغرفة الرياض؛ معبرًا عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع جميع الجهات بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

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