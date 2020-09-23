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بقسم مختص للتحنيط.. "صحة مكة" تفتتح مبنى الخدمات الفنية بمركز الطب الشرعي

يعمل على تقديم خدمات تجهيز المتوفين الذين يرغب ذووهم بدفنهم خارج المملكة

دشنت صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة، الذي يضم الكثير من الأقسام والخدمات، إضافة إلى قسم مختص بخدمات التحنيط التي سيتم تقديمها للمستفيدين لأول مرة في مكة المكرمة، وهي خدمة تُعنى بتجهيز المتوفين الذين يرغب ذووهم بدفنهم خارج المملكة؛ حيث يُشرف على مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة طاقم عمل سعودي متخصص ومدرب.

وفي التفاصيل: أوضحت صحة مكة المكرمة أن المركز في مراحله النهائية للحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تمهيداً لاستقبال المتدربين في برنامج البورد السعودي للطب الشرعي؛ حيث تم تجهيز قاعة محاضرات، ومكتبة إلكترونية، ومكاتب متدربين استعداداً لذلك.

صحة مكة المكرمة مركز الطب الشرعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بقسم مختص للتحنيط.. "صحة مكة" تفتتح مبنى الخدمات الفنية بمركز الطب الشرعي
سبق

دشنت صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة، الذي يضم الكثير من الأقسام والخدمات، إضافة إلى قسم مختص بخدمات التحنيط التي سيتم تقديمها للمستفيدين لأول مرة في مكة المكرمة، وهي خدمة تُعنى بتجهيز المتوفين الذين يرغب ذووهم بدفنهم خارج المملكة؛ حيث يُشرف على مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة طاقم عمل سعودي متخصص ومدرب.

وفي التفاصيل: أوضحت صحة مكة المكرمة أن المركز في مراحله النهائية للحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تمهيداً لاستقبال المتدربين في برنامج البورد السعودي للطب الشرعي؛ حيث تم تجهيز قاعة محاضرات، ومكتبة إلكترونية، ومكاتب متدربين استعداداً لذلك.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:48 PM

بقسم مختص للتحنيط.. "صحة مكة" تفتتح مبنى الخدمات الفنية بمركز الطب الشرعي

يعمل على تقديم خدمات تجهيز المتوفين الذين يرغب ذووهم بدفنهم خارج المملكة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشنت صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة، الذي يضم الكثير من الأقسام والخدمات، إضافة إلى قسم مختص بخدمات التحنيط التي سيتم تقديمها للمستفيدين لأول مرة في مكة المكرمة، وهي خدمة تُعنى بتجهيز المتوفين الذين يرغب ذووهم بدفنهم خارج المملكة؛ حيث يُشرف على مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة طاقم عمل سعودي متخصص ومدرب.

وفي التفاصيل: أوضحت صحة مكة المكرمة أن المركز في مراحله النهائية للحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تمهيداً لاستقبال المتدربين في برنامج البورد السعودي للطب الشرعي؛ حيث تم تجهيز قاعة محاضرات، ومكتبة إلكترونية، ومكاتب متدربين استعداداً لذلك.

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