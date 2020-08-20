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سكاكا.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة مريضة من ورم كبير بقطر 18سم

كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن

نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا بمنطقة الجوف، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن.

وتَبَيّن بعد إجراء الكشف السريري والفحوصات المخبرية اللازمة وعمل التصوير الطبقي المحوري، وجود ورم كبير على المبيض بقُطر 18سم، وعلى الفور تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء لإزالة الورم مع الرحم والمبيضين وقنوات فالوب وصفاق البطن الملاصق للقولون المستعرض، وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم.

وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة ملحوظة مع استكمال علاجها الكيماوي المناسب.

يُذكر أن المستشفى يُجري العديد من العمليات الجراحية بنجاح ولله الحمد للأورام الخاصة بأمراض النساء والولادة، التي كانت في السابق تُحال لمراكز متقدمة مختصة بمثل هذه الجراحات.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سكاكا.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة مريضة من ورم كبير بقطر 18سم
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا بمنطقة الجوف، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن.

وتَبَيّن بعد إجراء الكشف السريري والفحوصات المخبرية اللازمة وعمل التصوير الطبقي المحوري، وجود ورم كبير على المبيض بقُطر 18سم، وعلى الفور تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء لإزالة الورم مع الرحم والمبيضين وقنوات فالوب وصفاق البطن الملاصق للقولون المستعرض، وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم.

وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة ملحوظة مع استكمال علاجها الكيماوي المناسب.

يُذكر أن المستشفى يُجري العديد من العمليات الجراحية بنجاح ولله الحمد للأورام الخاصة بأمراض النساء والولادة، التي كانت في السابق تُحال لمراكز متقدمة مختصة بمثل هذه الجراحات.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
10:20 AM

سكاكا.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة مريضة من ورم كبير بقطر 18سم

كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا بمنطقة الجوف، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن.

وتَبَيّن بعد إجراء الكشف السريري والفحوصات المخبرية اللازمة وعمل التصوير الطبقي المحوري، وجود ورم كبير على المبيض بقُطر 18سم، وعلى الفور تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء لإزالة الورم مع الرحم والمبيضين وقنوات فالوب وصفاق البطن الملاصق للقولون المستعرض، وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم.

وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة ملحوظة مع استكمال علاجها الكيماوي المناسب.

يُذكر أن المستشفى يُجري العديد من العمليات الجراحية بنجاح ولله الحمد للأورام الخاصة بأمراض النساء والولادة، التي كانت في السابق تُحال لمراكز متقدمة مختصة بمثل هذه الجراحات.

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