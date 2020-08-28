قبل الشكوى.. "النمر": 3 أعراض خطيرة يسبّبها قلة النوم للأبناء و4 طرق تساعدهم

قال منها: يضعف تحصيلهم الدراسي لضعف التركيز والذاكرة وتباطؤ ردة فعل الدماغ

دعا ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، الآباء، إلى مساعدة أبنائهم على ترتيب وقت نومهم ليقضي كل منهم على الأقل ٨ ساعات نوم يومياً، وذلك وفق قوله "قبل أن يتصل بك المدرس شاكياً أنّ ابنك ينام في الفصل".

وأشار "النمر"، إلى أن الطلاب الذين ينامون أقل من ٨ ساعات يومياً، يتعرضون إلى ثلاثة أعراض هي كالتالي:

١. يضعف تحصيلهم الدراسي بسبب ضعف التركيز، ضعف الذاكرة، تباطؤ ردة فعل الدماغ.

٢.تزداد فيهم السمنة ويبطئ لديهم النمو ويرتفع الضغط وسكر الدم.

٣. يضعف الجهاز المناعي ويزداد تكرار حدوث التهابات الزكام ونزلات البرد.

وأوضح أنه لمساعدة الطلاب هذه الأيام على النوم المبكر يمكن اتباع أربع وسائل؛ حيث قال: "لا تضع تلفزيون في غرفة الطالب، اسحب الأجهزة الذكية والجوّالات بعد السابعة مساءً، وامنع الكافيين والمنبهات بعد العصر، وممارسة الرياضة ٣٠ دقيقة، ثم شاور ثم عشاء خفيف.. ثم سريرك".