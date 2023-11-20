ناشر مقطع "ونتر وندرلاند" وسقوط الطفل يعتذر .. وآل الشيخ: تحرّي الدقة

رئيس الترفيه: الخبر غير صحيح وطلبت اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب الفيديو

قدّم صاحب مقطع "ونتر وندرلاند" اعتذاره عن الخطأ الذي وقع فيه بعد أن نشر فيديو غير صحيح يؤكّد فيه سقوط طفل من على إحدى الألعاب وأن الإسعاف حضر لنقله للمستشفى قبل أن يرد عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ويطلب منه تحرّي الدقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ قد أوضح أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المقطع.

وقال: هذا الخبر غير صحيح وطلبت من الإخوان في "الترفيه" اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب المقطع؛ لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة.

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