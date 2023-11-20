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ناشر مقطع "ونتر وندرلاند" وسقوط الطفل يعتذر .. وآل الشيخ: تحرّي الدقة

رئيس الترفيه: الخبر غير صحيح وطلبت اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب الفيديو

قدّم صاحب مقطع "ونتر وندرلاند" اعتذاره عن الخطأ الذي وقع فيه بعد أن نشر فيديو غير صحيح يؤكّد فيه سقوط طفل من على إحدى الألعاب وأن الإسعاف حضر لنقله للمستشفى قبل أن يرد عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ويطلب منه تحرّي الدقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ قد أوضح أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المقطع.

وقال: هذا الخبر غير صحيح وطلبت من الإخوان في "الترفيه" اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب المقطع؛ لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة.

وحقق موسم الرياض نجاحات كبيرة وسجل إقبالاً غير مسبوق حيث وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين و650 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية، موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

ونتر وندرلاند "تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناشر مقطع "ونتر وندرلاند" وسقوط الطفل يعتذر .. وآل الشيخ: تحرّي الدقة
سبق

قدّم صاحب مقطع "ونتر وندرلاند" اعتذاره عن الخطأ الذي وقع فيه بعد أن نشر فيديو غير صحيح يؤكّد فيه سقوط طفل من على إحدى الألعاب وأن الإسعاف حضر لنقله للمستشفى قبل أن يرد عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ويطلب منه تحرّي الدقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ قد أوضح أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المقطع.

وقال: هذا الخبر غير صحيح وطلبت من الإخوان في "الترفيه" اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب المقطع؛ لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة.

وحقق موسم الرياض نجاحات كبيرة وسجل إقبالاً غير مسبوق حيث وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين و650 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية، موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
11:11 AM

ناشر مقطع "ونتر وندرلاند" وسقوط الطفل يعتذر .. وآل الشيخ: تحرّي الدقة

رئيس الترفيه: الخبر غير صحيح وطلبت اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب الفيديو

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قاسم الخبراني - الرياض
8
11,301

قدّم صاحب مقطع "ونتر وندرلاند" اعتذاره عن الخطأ الذي وقع فيه بعد أن نشر فيديو غير صحيح يؤكّد فيه سقوط طفل من على إحدى الألعاب وأن الإسعاف حضر لنقله للمستشفى قبل أن يرد عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ويطلب منه تحرّي الدقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ قد أوضح أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المقطع.

وقال: هذا الخبر غير صحيح وطلبت من الإخوان في "الترفيه" اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب المقطع؛ لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة.

وحقق موسم الرياض نجاحات كبيرة وسجل إقبالاً غير مسبوق حيث وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين و650 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية، موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

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