النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل"

"تقويم التعليم" كشفت عن شروط الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة

قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".

وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.

ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل"
سبق

قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".

وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.

ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:42 AM

"التعليم" تستقبل استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر "تواصل"

"تقويم التعليم" كشفت عن شروط الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
691

قطعت وزارة التعليم الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة؛ وذلك عندما أعلنت استقبالها أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".

وتفصيلاً، ذكر مركز "تواصل" أن بإمكان منسوب التعليم معرفة بنود اللائحة، وما "غُمّ" عليهم فيما يخص الرخصة والحقوق المالية، بمجرد الاتصال؛ وذلك بعد توجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ بسماع صوت زملائه في الميدان بهذا الشأن.

ورحب "تواصل" قائلاً: "نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال أصواتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

من جهة أخرى، كشفت هيئة تقويم التعليم عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة، وهي (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير). وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون المعلم قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، إضافة لضمان استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًّا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 صفر 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، إضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,803
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,974
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,759

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة