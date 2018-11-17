"الخارجية" الأمريكية تُبدي قلقها من الاعتقالات في تركيا

حثّتها على احترام حرية التعبير والتجمُّع وضمان محاكمات نزيهة

أبدت المتحدثة باسم "الخارجية" الأمريكية هيذر نوريت؛ قلق بلادها بشأن توقيف تركيا عدداً من الناشطين والصحافيين المرتبطين بجمعية أنطاليا الثقافية.

ولفتت المتحدثة إلى أن الشفافية وحكم القانون وحرية التعبير هي أسس جوهرية في ديموقراطية سليمة، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية - التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية وفق "سكاي نيوز".

وحثّت "الخارجية" الأمريكية، تركيا، على احترام حرية التعبير والتجمُّع وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل وإطلاق سراح مَن أُوقفوا تعسفاً.