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إسرائيل تقصف منشآت عسكرية إيرانية في مدينتين بسوريا

"الغارات" أوقعت خسائر بشرية وخلَّفت دمارًا بالمواقع المستهدفة

قتل شخص وأصيب 12 آخرون اليوم (الثلاثاء)، في هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على منشآت عسكرية للنظام السوري في منطقة وادي العيون بريف حماة، ومدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالـ"موثوقة"، أن الانفجارات التي هزت ضواحي مدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس، وجبال مصياف في ريف حماة الغربي، ناجمة عن ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع تحوي منشآت عسكرية إيرانية، موضحة أن الضربات الإسرائيلية تسببت في دمار وأضرار مادية وخسائر بشرية.

وذكر "المرصد" أنه رصد انفجارين عنيفين، هزا منطقة بانياس الواقعة في ريف طرطوس، وأكدت مصادر أن الانفجارين ناجمان عن سقوط صاروخين على منطقة حرف بنمرة القريبة من مصفاة بانياس، في منطقة دير البشل، بضواحي مدينة بانياس.


وأوضحت المصادر أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها استهداف بانياس صاروخياً، مؤكدة سقوط خسائر بشرية جراء الاستهداف، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تتجه نحو منطقة القصف، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة.

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إسرائيل تقصف منشآت عسكرية إيرانية في مدينتين بسوريا
سبق

قتل شخص وأصيب 12 آخرون اليوم (الثلاثاء)، في هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على منشآت عسكرية للنظام السوري في منطقة وادي العيون بريف حماة، ومدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالـ"موثوقة"، أن الانفجارات التي هزت ضواحي مدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس، وجبال مصياف في ريف حماة الغربي، ناجمة عن ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع تحوي منشآت عسكرية إيرانية، موضحة أن الضربات الإسرائيلية تسببت في دمار وأضرار مادية وخسائر بشرية.

وذكر "المرصد" أنه رصد انفجارين عنيفين، هزا منطقة بانياس الواقعة في ريف طرطوس، وأكدت مصادر أن الانفجارين ناجمان عن سقوط صاروخين على منطقة حرف بنمرة القريبة من مصفاة بانياس، في منطقة دير البشل، بضواحي مدينة بانياس.


وأوضحت المصادر أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها استهداف بانياس صاروخياً، مؤكدة سقوط خسائر بشرية جراء الاستهداف، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تتجه نحو منطقة القصف، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:34 PM

إسرائيل تقصف منشآت عسكرية إيرانية في مدينتين بسوريا

"الغارات" أوقعت خسائر بشرية وخلَّفت دمارًا بالمواقع المستهدفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,211

قتل شخص وأصيب 12 آخرون اليوم (الثلاثاء)، في هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على منشآت عسكرية للنظام السوري في منطقة وادي العيون بريف حماة، ومدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالـ"موثوقة"، أن الانفجارات التي هزت ضواحي مدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس، وجبال مصياف في ريف حماة الغربي، ناجمة عن ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع تحوي منشآت عسكرية إيرانية، موضحة أن الضربات الإسرائيلية تسببت في دمار وأضرار مادية وخسائر بشرية.

وذكر "المرصد" أنه رصد انفجارين عنيفين، هزا منطقة بانياس الواقعة في ريف طرطوس، وأكدت مصادر أن الانفجارين ناجمان عن سقوط صاروخين على منطقة حرف بنمرة القريبة من مصفاة بانياس، في منطقة دير البشل، بضواحي مدينة بانياس.


وأوضحت المصادر أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها استهداف بانياس صاروخياً، مؤكدة سقوط خسائر بشرية جراء الاستهداف، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تتجه نحو منطقة القصف، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة.

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