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نائب أمير مكة يعزي ذوي المتوفى علي بن لادن

أسرة الراحل قدّمت شكرها على هذه المواساة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي علي محمد بن لادن.

وعبّر عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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نائب أمير مكة يعزي ذوي المتوفى علي بن لادن
سبق

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي علي محمد بن لادن.

وعبّر عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
02:06 PM

نائب أمير مكة يعزي ذوي المتوفى علي بن لادن

أسرة الراحل قدّمت شكرها على هذه المواساة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي علي محمد بن لادن.

وعبّر عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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