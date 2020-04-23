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قرار بإعفاء المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي من منصبه

التشديد على عدم ارتداء الزي الصحي خارج حرم المنشآت العلاجية

أصدر الرئيس التنفيذي بإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، قرارًا بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور زكي عبدالله الزاهر، واستمراره بالعمل كطبيب استشاري بالمستشفى .

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن قرارًا صدر بالتشديد على جميع الممارسين الصحيين بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي خارج حرم المنشآت الصحية وإحالة من يثبت عليه ذلك إلى اللجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية .

يذكر أن مستشفى القطيف المركزي كان قد استقبل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية يوم 2 مارس لعام 2020 لمواطن سعودي قادم من إيران عن طريق البحرين لم يفصح عن وجوده في الدولة لدى منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرار بإعفاء المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي من منصبه
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي بإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، قرارًا بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور زكي عبدالله الزاهر، واستمراره بالعمل كطبيب استشاري بالمستشفى .

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن قرارًا صدر بالتشديد على جميع الممارسين الصحيين بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي خارج حرم المنشآت الصحية وإحالة من يثبت عليه ذلك إلى اللجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية .

يذكر أن مستشفى القطيف المركزي كان قد استقبل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية يوم 2 مارس لعام 2020 لمواطن سعودي قادم من إيران عن طريق البحرين لم يفصح عن وجوده في الدولة لدى منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين .

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:05 PM

قرار بإعفاء المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي من منصبه

التشديد على عدم ارتداء الزي الصحي خارج حرم المنشآت العلاجية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
4
56,197

أصدر الرئيس التنفيذي بإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، قرارًا بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور زكي عبدالله الزاهر، واستمراره بالعمل كطبيب استشاري بالمستشفى .

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن قرارًا صدر بالتشديد على جميع الممارسين الصحيين بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي خارج حرم المنشآت الصحية وإحالة من يثبت عليه ذلك إلى اللجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية .

يذكر أن مستشفى القطيف المركزي كان قد استقبل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية يوم 2 مارس لعام 2020 لمواطن سعودي قادم من إيران عن طريق البحرين لم يفصح عن وجوده في الدولة لدى منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين .

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