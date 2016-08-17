إغلاق 241 منشأة غذائية خلال موسم الحج في جدة

الأمانة تجري 1184 زيارة ميدانية

أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية، بمحافظة جدة، خلال حج 1440هـ؛ عن إغلاق 241 منشأة مخالفة من إجمالي 1184 زيارة ميدانية.

جاء ذلك ضمن جهود أمانة المحافظة المستمرة لحماية وأمن وسلامة صحة سكان وزوار جدة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، م. محمد بن إبراهيم الزهراني: إن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية، وجاهزية المطاعم، ولاسيما أن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.

وأضاف "الزهراني" أن البلديات الفرعية نفذت حملات تفتيشية مكثّفة على منشآت الغذاء، بلغت حتى الآن أكثر من 1184 زيارة جرى خلالها إغلاق 241 منشأة، ومخالفة 683، وإتلاف 3089 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما تم سحب ٦٣٤ عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها، وإزالة ٧٨٤ بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء، ولا تزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.