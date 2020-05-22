القصيم.. ضبط 7 مقيمين قاموا بممارسة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقار إقامتهم

جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من ضبط سبعة مقيمين، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقار إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا، إثر تعليق نشاط الحلاقة احترازياً، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.