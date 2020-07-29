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بعد اقتحام السيول لـ 26 منزلاً بالمسارحة.. العارضة تتأهب لمواجهة خطر الأمطار

"الحكمي" يوجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد

وجّه وكيل محافظ العارضة يحيى الحكمي جميع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لرفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المنطقة.

وتفصيلاً ترأس وكيل محافظة العارضة يحيى الحكمي اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة ووجه جميع الجهات المعنية برفع درجة التأهب تزامناً مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وكانت الأمطار قد هطلت منتصف هذا الأسبوع على منطقة جازان تدرجت من خفيفة إلى متوسطة ثم غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وذلك للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة أول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار "الغامدي" إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في تلك المحافظات، حيث تم مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار حوش تابع لمنزل ولم تحدث أي إصابات ولله الحمد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة لحالات دخول مياه الأمطار بمحافظة أحد المسارحة لمجموعة من المنازل بلغت (٢٦) منزلاً تم تمرير البلاغات للبلدية؛ وذلك لاتخاذ اللازم والتعامل مع الحالات وشفط المياه وجرى التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين السكن والإعاشة اللازمة للأسر المتضررة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بعدد من المحافظات حالات تغريز عدد من المركبات وتم التعامل معها في حينه، وبين أنه لم ينتج عن الحالة المطرية أي إصابات تذكر ولله الحمد، وإنما حالة وفاة واحدة تم مباشرتها فرق الدفاع المدني وهي انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الإفريقية جرفتها السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص.

وأكد العقيد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جازان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والأودية والشعاب وذلك للتأكد من وضعها ورصد أي حالات طارئة.

وحذر "الغامدي" من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار التقلبات والتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه مهيبا بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اقتحام السيول لـ 26 منزلاً بالمسارحة.. العارضة تتأهب لمواجهة خطر الأمطار
سبق

وجّه وكيل محافظ العارضة يحيى الحكمي جميع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لرفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المنطقة.

وتفصيلاً ترأس وكيل محافظة العارضة يحيى الحكمي اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة ووجه جميع الجهات المعنية برفع درجة التأهب تزامناً مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وكانت الأمطار قد هطلت منتصف هذا الأسبوع على منطقة جازان تدرجت من خفيفة إلى متوسطة ثم غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وذلك للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة أول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار "الغامدي" إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في تلك المحافظات، حيث تم مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار حوش تابع لمنزل ولم تحدث أي إصابات ولله الحمد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة لحالات دخول مياه الأمطار بمحافظة أحد المسارحة لمجموعة من المنازل بلغت (٢٦) منزلاً تم تمرير البلاغات للبلدية؛ وذلك لاتخاذ اللازم والتعامل مع الحالات وشفط المياه وجرى التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين السكن والإعاشة اللازمة للأسر المتضررة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بعدد من المحافظات حالات تغريز عدد من المركبات وتم التعامل معها في حينه، وبين أنه لم ينتج عن الحالة المطرية أي إصابات تذكر ولله الحمد، وإنما حالة وفاة واحدة تم مباشرتها فرق الدفاع المدني وهي انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الإفريقية جرفتها السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص.

وأكد العقيد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جازان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والأودية والشعاب وذلك للتأكد من وضعها ورصد أي حالات طارئة.

وحذر "الغامدي" من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار التقلبات والتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه مهيبا بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
07:57 PM

بعد اقتحام السيول لـ 26 منزلاً بالمسارحة.. العارضة تتأهب لمواجهة خطر الأمطار

"الحكمي" يوجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد

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قاسم الخبراني - الرياض
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وجّه وكيل محافظ العارضة يحيى الحكمي جميع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لرفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المنطقة.

وتفصيلاً ترأس وكيل محافظة العارضة يحيى الحكمي اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة ووجه جميع الجهات المعنية برفع درجة التأهب تزامناً مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وكانت الأمطار قد هطلت منتصف هذا الأسبوع على منطقة جازان تدرجت من خفيفة إلى متوسطة ثم غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وذلك للتأكد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة أول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار "الغامدي" إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في تلك المحافظات، حيث تم مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار حوش تابع لمنزل ولم تحدث أي إصابات ولله الحمد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة لحالات دخول مياه الأمطار بمحافظة أحد المسارحة لمجموعة من المنازل بلغت (٢٦) منزلاً تم تمرير البلاغات للبلدية؛ وذلك لاتخاذ اللازم والتعامل مع الحالات وشفط المياه وجرى التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين السكن والإعاشة اللازمة للأسر المتضررة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بعدد من المحافظات حالات تغريز عدد من المركبات وتم التعامل معها في حينه، وبين أنه لم ينتج عن الحالة المطرية أي إصابات تذكر ولله الحمد، وإنما حالة وفاة واحدة تم مباشرتها فرق الدفاع المدني وهي انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الإفريقية جرفتها السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص.

وأكد العقيد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جازان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والأودية والشعاب وذلك للتأكد من وضعها ورصد أي حالات طارئة.

وحذر "الغامدي" من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار التقلبات والتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه مهيبا بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

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