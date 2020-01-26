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العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدن

بعد تلقيه تهديدات حوثية إثر كشف فساد قياداتهم ونهب المليارات من المحافظة

انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.

يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.

وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدن
سبق

انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.

يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.

وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
01:29 AM

العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدن

بعد تلقيه تهديدات حوثية إثر كشف فساد قياداتهم ونهب المليارات من المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,657

انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.

يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.

وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.

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