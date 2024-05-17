المغرب.. 129 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

استقر العدد الإجمالي للوفيات بـ192 حالة وبلغ المتعافون 3660

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة بالمغرب إلى 6870.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح اليومي حول مستجدات فيروس “كورونا”: إن 99 حالة من أصل 129 المكتشفة سجلت بمدينة الدار البيضاء، في 3 بؤر.

وأضاف اليوبي أن 109 حالات من أصل 129 المكتشفة أي بنسبة 84 بالمائة سجلت في إطار عملية الكشف والتحري الوبائي لدى المخالطين، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد خلال الـ24 ساعة الماضية 4825 حالة.

وأوضح المتحدث أنه لا تزال 3018 حالة قيد التتبع الصحي والعلاج بالمستشفيات، بنسبة 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة وفاة، ليستقر بذلك العدد الإجمالي في 192 حالة، وتبلغ نسبة الإماتة 2,8 بالمائة.

وبخصوص حالات التعافي، فقد أكد اليوبي أنه تم تسجيل 173 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين 3660 حالة، وتستمر نسبة الشفاء في الارتفاع حيث بلغت 53,3 بالمائة.