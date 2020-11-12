البحرين تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في لاهاي

أكد وقوفها مع المملكة في مواجهة كل صور الإرهاب والعنف

أدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، واصفة إياه بالاعتداء الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان لها وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء وفي مواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف.