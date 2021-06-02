"السجان": لا "واسطة" في تدريب موظفي الدولة.. ونتطلع لزيادة أعداد المتدربات

قال إن ولي العهد وضع من خلال الرؤية وتيرة جديدة للعمل الحكومي

قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان: إن المعهد منذ إنشائه قبل أكثر من 60 عامًا، أسهم في تطوير وتأهيل موظفي الدولة، ودرب مليونًا و400 ألف موظف حكومي، وقدّم 2500 استشارة إدارية، وأنتج 530 عملًا علميًّا.

وأوضح أن المعهد حقق أثرًا كبيرًا جدًّا في مسيرة التنمية الإدارية في المملكة على مستويات التدريب والاستشارات، وقدم استشارات نوعية في وقت لم توجد فيه جهة استشارية في المملكة، كما واكب التكنولوجيا الحديثة وطوّر منصاته الإلكترونية، وضرب مثلًا في الانضباط والتنظيم الإداري.

وفيما يتعلق بدور المعهد في رؤية المملكة 2030؛ أوضح "السجان" أن رؤية 2030 من أهم النقلات التي حدثت للتنمية الإدارية في المملكة؛ فسمو ولي العهد وضع من خلال الرؤية وتيرة جديدة للعمل الحكومي، وقد كان المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي شاركت في الرؤية وبرنامج التحول الوطني؛ حيث قدّم المعهد 3 مبادرات هي بناء الإطار الوطني للتدريب، والتدريب الإلكتروني، وتطوير القيادات الإدارية. جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "في العلن" الذي يبث على قناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد السليمان.

وحول استراتيجية المعهد 2023؛ أكد أن استراتيجية المعهد الجديدة جاءت نتيجة التغير الكبير الحاصل في المملكة في ظل رؤية 2030؛ حيث تغير شكل الجهاز الحكومي وأصبح أذكى وفاعليته أكبر.

وحول الاستدامة المالية والاستثمار؛ عبّر عن أهمية الاستدامة المالية والإدارية لأي جهاز حكومي بهدف تخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة للدولة. مشيرًا إلى تركيز المعهد على سياسة الفاعلية من خلال الإنفاق السليم.

وقال: إن المعهد لديه العديد من المبادرات في هذا الإطار؛ منها تقديم خدمات بمقابل لكل من القطاعين العام والخاص، خاصة أن القطاع الخاص مهم جدًّا ويحتاج لتقديم خدمات تدريبية واستشارية، وعلى سبيل المثال، تقدم أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تدريبًا قياديًّا لقيادات القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح مدير عام المعهد أن التعليم والتدريب الإلكتروني هو المستقبل، وما يؤكد ذلك أن المعهد لديه منصة "إثرائي" التي تشتمل على 1300 برنامج تدريبي و260 منتجًا آخر وبها ملايين المشتركين، وقد درب المعهد من خلال المنصة أكثر من 3 مليون و300 ألف موظف بشكل إلكتروني في الوقت الذي درب فيه المعهد حضوريًّا ومنذ إنشائه مليونًا و400 ألف متدرب فقط. وأكد أن المعهد سوف يستمر في تقديم التدريب الإلكتروني عن بُعد وكذلك التدريب الحضوري.

وحول زيادة أعداد الملتحقين بالدبلومات الموجهة لحملة الثانوية العامة؛ قال "السجان": إن المعهد يهتم بالجودة؛ ولهذا فخريجونا نؤهلهم بشكل عالٍ لسوق العمل، والخريج يحصل في المتوسط على 3 عروض وظيفية، ولا يحتاج إلى أكثر من شهر ونصف للحصول على وظيفة. ولهذا فإن برامجنا عليها طلب كبير في سوق العمل.

وحول زيادة أعداد المقبولين من الموظفين الحكوميين في التدريب؛ أشار إلى أن التقنية تساعدنا في تحقيق ذلك؛ خاصة وأنه أصبح مقبولًا في المجتمع الحصول على شهادة عن بُعد، مضيفًا أن العبرة لدينا ليست بالعدد ولكن بإحداث الأثر في الوظيفة الحكومية.

وأوضح أن قبول الموظفين في المعهد ليس فيه أي واسطة، ويتم بشكل إلكتروني، والترشيح يكون من خلال مسؤولي الترشيح بالجهات الحكومية، وقد وضعنا معايير دقيقة واضحة لقبول المرشحين من خلال نقاط محددة.

أما بشأن الرسوم المالية للدورات التدريبية؛ فأكد أن الدورات التي يقدّمها المعهد لها رسوم وتكاليف حتى تقدم بجودة عالية؛ وذلك يساعد في تحقيق الاستدامة المالية، ولا يزال يقدم تدريب مجاني للموظف الحكومي وكذلك دورات إلكترونية مجانية عبر منصة إثرائي.

وأوضح أن نظام الترقيات تَغَيّر وقد ألغت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية النظام القديم للترقيات، ووضعت معايير للمفاضلة في الترقيات وكل جهاز حكومي له الحرية في الاختيار من بين هذه المعايير، ويُعد التدريب أحد المعايير الرئيسية للترقيات؛ وهو ما يجعل المعهد عليه طلب كبير للتدريب.

وحول عدم انتظام بعض المتدربين في التدريب؛ أشار إلى أن هذه حقيقة مؤلمة وهدر في الموارد؛ ولهذا نقوم بإبلاغ الأجهزة الحكومية بالمتدربين الذين لا ينتظمون في التدريب ونتخذ خطوات بشأنهم؛ منها إبعادهم عن التدريب لفترة مؤقتة.

وأكد أن المعهد يُعد من الجهات السبّاقة في تمكين المرأة، فعلى مستوى التدريب نقدم خدماتنا للرجال والنساء، ونتطلع لزيادة أعداد المتدربات؛ خاصة أن 20% فقط من خدماتنا موجهة للمتدربات والقياديات، والمشكلة أنه أحيانًا لا ترشح جهات العمل السيدات للتدريب في المعهد.

وأضاف: دور المرأة مهم وكبير في القطاع الحكومي ولهذا يمكّن المعهد منسوباته لتقديم خدمات تدريبية عالية للموظفات والقياديات.

وفيما يرتبط بتدريب وتأهيل القيادات الإدارية؛ أوضح أن المعهد منذ إنشائه قام بتدريب 48 ألف قيادي وقيادية، وفي عام 1437هـ أطلق المعهد أكاديمية تطوير القيادات الإدارية لتقديم تدريب قيادي وفق أفضل النماذج العالمية، وقريبًا لدينا برامج شريك عالمي في التدريب القيادي.

وأكد "السجان" أن المعهد حقق إنجازات ملحوظة خلال عام 2020م؛ منها تدريب 90 ألف متدرب؛ حيث درب المعهد في البرامج التدريبية القصيرة 82 ألف متدرب وفي البرامج الموجهة 8 آلاف متدرب.

وقال إن أحد المبادرات الرئيسية للمعهد هي عقد اتفاقيات مع العديد من الجهات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية؛ فقد عقد المعهد اتفاقيات لخدمة منسوبي القطاع الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالفعل درّب المعهد 24 ألفًا من منسوبي القطاع الثالث.