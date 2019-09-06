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شاهد.. معلمات سعوديات يروين تجربة تدريسهن البنين: هذه قدراتنا في الاحتواء

فيما وصفت "المشـوح" إطـلاق مشـروع مدارس الطفولة المبكرة بالقـرار الشجاع

كشفت معلمات سعوديات عن تجربتهن في تعليم "البنين"، مشيرات إلى أن المعلمات يمتلكن مشاعر الأمومة حتى ولو لم يكنّ أمهات، وبالتالي لديهن القدرة على احتواء طلاب مرحلة الصفوف الأولية من نواحٍ نفسية وتربوية وصولاً إلى التعليمية.

وتفصيلاً: ذكرت إحدى المعلمات لـ"قناة العربية"، أن "المعلمة قبل أن تكون معلمة هي أم وأخت؛ فهي قادرة على احتواء الطالب"، مضيفة: "الطالب الصغير في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى الاستقرار النفسي بشكل أكبر، وأنا أرى أن المعلمة قادرة على احتوائه من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية".

وبدورها أكدت معلمة أخرى أن المعلمة لديها مشاعر الأمومة في كل الأحوال حتى لو لم تكن أمّاً، فستحتوي الطفل الذي يحتاج لتلك المشاعر.

وأضافت: "أؤيد إسناد تعليم الصفوف الأولية بنين للمعلمات"، مشيرة إلى أن "الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة تحتاج إلى احتواء نفسي بشكل أكبر وأهم من الناحية الأكاديمية والمعرفية والتعليمية".

وقد وصفت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح، إطلاق مشروع مدارس الطفولة المبكرة بالقرار الشجاع والخطوة الرائدة التي تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مدارس الطفولة المبكرة هي بوابة تسعى وزارة التعليم من خلالها لتكون نواتج التعلم أولاً؛ حيث تم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين حتى الصف الثالث الابتدائي لمعلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال، وتحت إدارات نسائية 100% في مدارس الطفولة المبكرة التي تشمل: رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات من المرحلة الابتدائية، مع ترك الخيار مفتوحاً للراغبين بمواصلة تعليم أبنائهم أو التسجيل المستجد في مدارس البنين.

وقد بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية العام الدراسي الأسبوع الماضي؛ 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. معلمات سعوديات يروين تجربة تدريسهن البنين: هذه قدراتنا في الاحتواء
سبق

كشفت معلمات سعوديات عن تجربتهن في تعليم "البنين"، مشيرات إلى أن المعلمات يمتلكن مشاعر الأمومة حتى ولو لم يكنّ أمهات، وبالتالي لديهن القدرة على احتواء طلاب مرحلة الصفوف الأولية من نواحٍ نفسية وتربوية وصولاً إلى التعليمية.

وتفصيلاً: ذكرت إحدى المعلمات لـ"قناة العربية"، أن "المعلمة قبل أن تكون معلمة هي أم وأخت؛ فهي قادرة على احتواء الطالب"، مضيفة: "الطالب الصغير في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى الاستقرار النفسي بشكل أكبر، وأنا أرى أن المعلمة قادرة على احتوائه من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية".

وبدورها أكدت معلمة أخرى أن المعلمة لديها مشاعر الأمومة في كل الأحوال حتى لو لم تكن أمّاً، فستحتوي الطفل الذي يحتاج لتلك المشاعر.

وأضافت: "أؤيد إسناد تعليم الصفوف الأولية بنين للمعلمات"، مشيرة إلى أن "الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة تحتاج إلى احتواء نفسي بشكل أكبر وأهم من الناحية الأكاديمية والمعرفية والتعليمية".

وقد وصفت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح، إطلاق مشروع مدارس الطفولة المبكرة بالقرار الشجاع والخطوة الرائدة التي تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مدارس الطفولة المبكرة هي بوابة تسعى وزارة التعليم من خلالها لتكون نواتج التعلم أولاً؛ حيث تم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين حتى الصف الثالث الابتدائي لمعلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال، وتحت إدارات نسائية 100% في مدارس الطفولة المبكرة التي تشمل: رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات من المرحلة الابتدائية، مع ترك الخيار مفتوحاً للراغبين بمواصلة تعليم أبنائهم أو التسجيل المستجد في مدارس البنين.

وقد بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية العام الدراسي الأسبوع الماضي؛ 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
04:46 PM

شاهد.. معلمات سعوديات يروين تجربة تدريسهن البنين: هذه قدراتنا في الاحتواء

فيما وصفت "المشـوح" إطـلاق مشـروع مدارس الطفولة المبكرة بالقـرار الشجاع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
6,024

كشفت معلمات سعوديات عن تجربتهن في تعليم "البنين"، مشيرات إلى أن المعلمات يمتلكن مشاعر الأمومة حتى ولو لم يكنّ أمهات، وبالتالي لديهن القدرة على احتواء طلاب مرحلة الصفوف الأولية من نواحٍ نفسية وتربوية وصولاً إلى التعليمية.

وتفصيلاً: ذكرت إحدى المعلمات لـ"قناة العربية"، أن "المعلمة قبل أن تكون معلمة هي أم وأخت؛ فهي قادرة على احتواء الطالب"، مضيفة: "الطالب الصغير في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى الاستقرار النفسي بشكل أكبر، وأنا أرى أن المعلمة قادرة على احتوائه من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية".

وبدورها أكدت معلمة أخرى أن المعلمة لديها مشاعر الأمومة في كل الأحوال حتى لو لم تكن أمّاً، فستحتوي الطفل الذي يحتاج لتلك المشاعر.

وأضافت: "أؤيد إسناد تعليم الصفوف الأولية بنين للمعلمات"، مشيرة إلى أن "الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة تحتاج إلى احتواء نفسي بشكل أكبر وأهم من الناحية الأكاديمية والمعرفية والتعليمية".

وقد وصفت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح، إطلاق مشروع مدارس الطفولة المبكرة بالقرار الشجاع والخطوة الرائدة التي تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مدارس الطفولة المبكرة هي بوابة تسعى وزارة التعليم من خلالها لتكون نواتج التعلم أولاً؛ حيث تم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين حتى الصف الثالث الابتدائي لمعلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال، وتحت إدارات نسائية 100% في مدارس الطفولة المبكرة التي تشمل: رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات من المرحلة الابتدائية، مع ترك الخيار مفتوحاً للراغبين بمواصلة تعليم أبنائهم أو التسجيل المستجد في مدارس البنين.

وقد بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية العام الدراسي الأسبوع الماضي؛ 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل.

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