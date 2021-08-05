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"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!

قال: قبل شهرين فقط كان لدينا 10 آلاف حالة ومحتمل أن تنتهي إلى 200 ألف

توقّع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال "فاوتشي": "قبل شهرين فقط، كان لدينا نحو 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة"، مبيناً أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى "وجود حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم".

ووفق "روسيا اليوم"، أعرب "فاوتشي" عن قلقه من أن "العدد الكبير من الأشخاص غير المحصنين قد يؤدي إلى ظهور متغير أقوى يمكنه إبطال اللقاحات التي تم إعطاؤها"، مضيفاً: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

وقال: "نحن محظوظون جداً لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد جداً ضد المتغيرات"، معرباً عن أمله بأن يتم تطعيم المزيد من الأفراد.

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مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!
سبق

توقّع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال "فاوتشي": "قبل شهرين فقط، كان لدينا نحو 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة"، مبيناً أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى "وجود حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم".

ووفق "روسيا اليوم"، أعرب "فاوتشي" عن قلقه من أن "العدد الكبير من الأشخاص غير المحصنين قد يؤدي إلى ظهور متغير أقوى يمكنه إبطال اللقاحات التي تم إعطاؤها"، مضيفاً: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

وقال: "نحن محظوظون جداً لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد جداً ضد المتغيرات"، معرباً عن أمله بأن يتم تطعيم المزيد من الأفراد.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:20 PM

مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!

قال: قبل شهرين فقط كان لدينا 10 آلاف حالة ومحتمل أن تنتهي إلى 200 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال "فاوتشي": "قبل شهرين فقط، كان لدينا نحو 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة"، مبيناً أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى "وجود حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم".

ووفق "روسيا اليوم"، أعرب "فاوتشي" عن قلقه من أن "العدد الكبير من الأشخاص غير المحصنين قد يؤدي إلى ظهور متغير أقوى يمكنه إبطال اللقاحات التي تم إعطاؤها"، مضيفاً: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

وقال: "نحن محظوظون جداً لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد جداً ضد المتغيرات"، معرباً عن أمله بأن يتم تطعيم المزيد من الأفراد.

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