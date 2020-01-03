النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد 3 آلاف زائر في افتتاح "ربيع الدرب".. احتفال فني وألعاب ومسابقات

فعاليات تستمر 16 يومًا تزامنًا مع إجازة الطلاب بمشاركة "ضيوف ومشاهير"

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مساء أمس، فعاليات مهرجان ربيع الدرب في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق، بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، ورئيس البلدية المهندس محمد الخرمي، ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي، ومشرف الأسر المنتجة عبدالعزيز الشعبي.

وأقيم احتفال فني بهذه المناسبة، شارك فيه المنشد خالد حامد، وتم خلاله تدشين أوبريت درب المحبة وسط حضور كبير من الأهالي والزوار والمتنزهين، تجاوز 3000 زائر، واشتملت فعاليات الربيع على برامج متنوعة، شملت ركن البلاستشين، وركن الرسم وتركيب الصور، وشباك الذكريات، وألعاب كرة القدم والشطرنج، ومشاركات عدد من الفِرَق الاستعراضية.

وكشف محافظ الدرب، أن الفعاليات تقام بالتزامن مع بداية الإجازة للطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أن لجنة التنمية السياحية استعدت لموسم الربيع بباكورة من البرامج والمسابقات في 4 مواقع، شملت: (شاطئ الشقيق، ومهرجان التسوق، وحديقة المملكة، ومركز ريم)؛ مبينًا أن الفعاليات ستستمر 16 يومًا بمشاركة عدد من الضيوف والمشاهير في المنطقة.

محافظ الدرب صالح القحطاني ربيع الدرب حديقة المملكة شاطئ البقيق رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد 3 آلاف زائر في افتتاح "ربيع الدرب".. احتفال فني وألعاب ومسابقات
سبق

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مساء أمس، فعاليات مهرجان ربيع الدرب في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق، بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، ورئيس البلدية المهندس محمد الخرمي، ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي، ومشرف الأسر المنتجة عبدالعزيز الشعبي.

وأقيم احتفال فني بهذه المناسبة، شارك فيه المنشد خالد حامد، وتم خلاله تدشين أوبريت درب المحبة وسط حضور كبير من الأهالي والزوار والمتنزهين، تجاوز 3000 زائر، واشتملت فعاليات الربيع على برامج متنوعة، شملت ركن البلاستشين، وركن الرسم وتركيب الصور، وشباك الذكريات، وألعاب كرة القدم والشطرنج، ومشاركات عدد من الفِرَق الاستعراضية.

وكشف محافظ الدرب، أن الفعاليات تقام بالتزامن مع بداية الإجازة للطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أن لجنة التنمية السياحية استعدت لموسم الربيع بباكورة من البرامج والمسابقات في 4 مواقع، شملت: (شاطئ الشقيق، ومهرجان التسوق، وحديقة المملكة، ومركز ريم)؛ مبينًا أن الفعاليات ستستمر 16 يومًا بمشاركة عدد من الضيوف والمشاهير في المنطقة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
06:15 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:24 PM

شاهد 3 آلاف زائر في افتتاح "ربيع الدرب".. احتفال فني وألعاب ومسابقات

فعاليات تستمر 16 يومًا تزامنًا مع إجازة الطلاب بمشاركة "ضيوف ومشاهير"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,132

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مساء أمس، فعاليات مهرجان ربيع الدرب في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق، بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، ورئيس البلدية المهندس محمد الخرمي، ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي، ومشرف الأسر المنتجة عبدالعزيز الشعبي.

وأقيم احتفال فني بهذه المناسبة، شارك فيه المنشد خالد حامد، وتم خلاله تدشين أوبريت درب المحبة وسط حضور كبير من الأهالي والزوار والمتنزهين، تجاوز 3000 زائر، واشتملت فعاليات الربيع على برامج متنوعة، شملت ركن البلاستشين، وركن الرسم وتركيب الصور، وشباك الذكريات، وألعاب كرة القدم والشطرنج، ومشاركات عدد من الفِرَق الاستعراضية.

وكشف محافظ الدرب، أن الفعاليات تقام بالتزامن مع بداية الإجازة للطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أن لجنة التنمية السياحية استعدت لموسم الربيع بباكورة من البرامج والمسابقات في 4 مواقع، شملت: (شاطئ الشقيق، ومهرجان التسوق، وحديقة المملكة، ومركز ريم)؛ مبينًا أن الفعاليات ستستمر 16 يومًا بمشاركة عدد من الضيوف والمشاهير في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة