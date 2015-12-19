خدمات.. "الأحوال المتنقلة" تفتح ذراعيها للمستفيدين بـ12 موقعًا بالمملكة

تسهيلات للجميع "رجالًا ونساءً" تُسهم في "اختصار الوقت وتقليل الجهد"

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم، تقديم الخدمة للرجال في مقر شركة الاتصالات السعودية بمحافظة الأحساء، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في المركز الإداري لرياض الأطفال بالهيئة الملكية بالجبيل لمدة بيومين لكل منهما؛ بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر البنك المركزي بمدينة الدمام لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لمدة يومين؛ فيما تختتم زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة للرجال في مركز "خور الذيابة" لمدة يوم.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الباحة، بتقديم خدماتها غدًا الاثنين للرجال في متوسطة وثانوية الجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الثلاثاء في متوسطة العفوص بمحافظة المندق، ويوم الأربعاء في ثانوية وراخ بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز النبك أبو قصر التابع لمحافظة طبرجل لمدة ثلاثة أيام؛ حيث توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.