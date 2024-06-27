النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة مقيم أربعيني داخل خزان صرف صحي بفيصلية جدة

فرق الإنقاذ بالدفاع المدني باشرت الحادث

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم جثة مقيم عربي في العقد الرابع من عمره سقط داخل خزان صرف صحي بحي الفيصلية شمال المحافظة.

ووفقاً لنائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني فقد باشرت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالدفاع المدني بمحافظة جدة ‏حادث غرق شخص في خزان الصرف الصحي بعد بلاغ لعمليات 911 عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنفاذ وفرق الإنفاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع .

واتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦x٤ وبعمق ٤ م وقد تم إخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏وأنه متوفى.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة مقيم أربعيني داخل خزان صرف صحي بفيصلية جدة
سبق

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم جثة مقيم عربي في العقد الرابع من عمره سقط داخل خزان صرف صحي بحي الفيصلية شمال المحافظة.

ووفقاً لنائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني فقد باشرت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالدفاع المدني بمحافظة جدة ‏حادث غرق شخص في خزان الصرف الصحي بعد بلاغ لعمليات 911 عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنفاذ وفرق الإنفاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع .

واتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦x٤ وبعمق ٤ م وقد تم إخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏وأنه متوفى.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم .

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
04:58 PM

وفاة مقيم أربعيني داخل خزان صرف صحي بفيصلية جدة

فرق الإنقاذ بالدفاع المدني باشرت الحادث

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
690

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم جثة مقيم عربي في العقد الرابع من عمره سقط داخل خزان صرف صحي بحي الفيصلية شمال المحافظة.

ووفقاً لنائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني فقد باشرت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة بالدفاع المدني بمحافظة جدة ‏حادث غرق شخص في خزان الصرف الصحي بعد بلاغ لعمليات 911 عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنفاذ وفرق الإنفاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع .

واتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦x٤ وبعمق ٤ م وقد تم إخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏وأنه متوفى.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,324
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,175
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,688
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,049

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة