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"الهيب هوب" تفتح النار بين رئيس "بلدي مكة" ونائبه

"الروقي": تصريحات "المطرفي" لا تمثل إلا صاحبها

ردّ نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، على تصريحات رئيس المجلس، بعد أن شنّ الأول هجوماً لاذعاً على أمانة العاصمة المقدسة، بمناسبة فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.

وقال "الروقي" عقب تصريحات "المطرفي"، التي برّأ فيها ساحة المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة من تصريحات نائبه حول احتفالات مكة وأنها لا تمثل المجلس: التصريحات الصادرة من رئيس المجلس هي الأخرى لا تمثل إلا صاحبها، ما لم يكن هناك تصويت بالأكثرية حول ما يتم اتخاذه من قرارات من قِبل الأعضاء.

وعن رغبته بالرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومطالبته بلجنة تحقيق حول رقصة "الهيب هوب" التي أقيمت داخل مقر أمانة العاصمة المقدسة في أول أيام عيد الفطر المبارك، أضاف "الروقي": ليس لرئيس المجلس الحق في منع المطالبة بلجنة تحقيق؛ والقرار في نهاية المطاف يعود لتصويت أعضاء المجلس بالأكثرية وهو ما سيتم تنفيذه بداية الدوام الرسمي بعد الانتهاء من إجازة العيد.

وأردف: يحق الرفع للوزارة بالمطالبة بلجنة تحقيق.

يأتي ذلك بعد أن برّأ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور المطرفي ساحة المجلس من الهجوم اللاذع الذي شنًه نائبه على أمانة العاصمة المقدسة بعد مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب".

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبراً تحت عنوان:"رقصة الهيب هوب.. أمانة مكة تبرر والبلدي يتوعد بالتحقيق".

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي في تصريح لـ"سبق" بعد أن أثار مقطع فيديو لجانب من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، استياءً وتذمراً على مواقع التواصل الاجتماعي: في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهيب هوب" تفتح النار بين رئيس "بلدي مكة" ونائبه
سبق

ردّ نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، على تصريحات رئيس المجلس، بعد أن شنّ الأول هجوماً لاذعاً على أمانة العاصمة المقدسة، بمناسبة فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.

وقال "الروقي" عقب تصريحات "المطرفي"، التي برّأ فيها ساحة المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة من تصريحات نائبه حول احتفالات مكة وأنها لا تمثل المجلس: التصريحات الصادرة من رئيس المجلس هي الأخرى لا تمثل إلا صاحبها، ما لم يكن هناك تصويت بالأكثرية حول ما يتم اتخاذه من قرارات من قِبل الأعضاء.

وعن رغبته بالرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومطالبته بلجنة تحقيق حول رقصة "الهيب هوب" التي أقيمت داخل مقر أمانة العاصمة المقدسة في أول أيام عيد الفطر المبارك، أضاف "الروقي": ليس لرئيس المجلس الحق في منع المطالبة بلجنة تحقيق؛ والقرار في نهاية المطاف يعود لتصويت أعضاء المجلس بالأكثرية وهو ما سيتم تنفيذه بداية الدوام الرسمي بعد الانتهاء من إجازة العيد.

وأردف: يحق الرفع للوزارة بالمطالبة بلجنة تحقيق.

يأتي ذلك بعد أن برّأ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور المطرفي ساحة المجلس من الهجوم اللاذع الذي شنًه نائبه على أمانة العاصمة المقدسة بعد مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب".

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبراً تحت عنوان:"رقصة الهيب هوب.. أمانة مكة تبرر والبلدي يتوعد بالتحقيق".

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي في تصريح لـ"سبق" بعد أن أثار مقطع فيديو لجانب من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، استياءً وتذمراً على مواقع التواصل الاجتماعي: في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
03:54 PM

"الهيب هوب" تفتح النار بين رئيس "بلدي مكة" ونائبه

"الروقي": تصريحات "المطرفي" لا تمثل إلا صاحبها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,509

ردّ نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، على تصريحات رئيس المجلس، بعد أن شنّ الأول هجوماً لاذعاً على أمانة العاصمة المقدسة، بمناسبة فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.

وقال "الروقي" عقب تصريحات "المطرفي"، التي برّأ فيها ساحة المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة من تصريحات نائبه حول احتفالات مكة وأنها لا تمثل المجلس: التصريحات الصادرة من رئيس المجلس هي الأخرى لا تمثل إلا صاحبها، ما لم يكن هناك تصويت بالأكثرية حول ما يتم اتخاذه من قرارات من قِبل الأعضاء.

وعن رغبته بالرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومطالبته بلجنة تحقيق حول رقصة "الهيب هوب" التي أقيمت داخل مقر أمانة العاصمة المقدسة في أول أيام عيد الفطر المبارك، أضاف "الروقي": ليس لرئيس المجلس الحق في منع المطالبة بلجنة تحقيق؛ والقرار في نهاية المطاف يعود لتصويت أعضاء المجلس بالأكثرية وهو ما سيتم تنفيذه بداية الدوام الرسمي بعد الانتهاء من إجازة العيد.

وأردف: يحق الرفع للوزارة بالمطالبة بلجنة تحقيق.

يأتي ذلك بعد أن برّأ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور المطرفي ساحة المجلس من الهجوم اللاذع الذي شنًه نائبه على أمانة العاصمة المقدسة بعد مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب".

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبراً تحت عنوان:"رقصة الهيب هوب.. أمانة مكة تبرر والبلدي يتوعد بالتحقيق".

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي في تصريح لـ"سبق" بعد أن أثار مقطع فيديو لجانب من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، استياءً وتذمراً على مواقع التواصل الاجتماعي: في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد.

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