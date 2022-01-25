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في خضم الصراع مع روسيا.. أوكرانيا تتسلم ثالث شحنة أسلحة وذخائر أمريكية

جزءٌ من حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار

وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الثلاثاء)، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي في خضم الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، وفقًا لـ"رويترز".

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014.

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في خضم الصراع مع روسيا.. أوكرانيا تتسلم ثالث شحنة أسلحة وذخائر أمريكية
سبق

وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الثلاثاء)، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي في خضم الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، وفقًا لـ"رويترز".

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:33 PM

في خضم الصراع مع روسيا.. أوكرانيا تتسلم ثالث شحنة أسلحة وذخائر أمريكية

جزءٌ من حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الثلاثاء)، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي في خضم الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، وفقًا لـ"رويترز".

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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