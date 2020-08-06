255 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 5.672
تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال يوم
سجّل لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينهم 251 ضمن المُقيمين، و4 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5.672 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة، وأجرت 8.073 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.974.
فيروس كورونا الجديد
255 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 5.672
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-06
سجّل لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينهم 251 ضمن المُقيمين، و4 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5.672 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة، وأجرت 8.073 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.974.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:09 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:03 AM
255 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 5.672
تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال يوم
سجّل لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينهم 251 ضمن المُقيمين، و4 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5.672 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة، وأجرت 8.073 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.974.