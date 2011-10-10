النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل وإصابة 55 عنصرًا في المواجهات بين القوات التركية و"قسد"

إثر اشتباكات وقعت بين الجانبين في تل أبيض ورأس العين بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 16 عنصرًا، وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية، في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتيْ تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد في بيان، أن ما لا يقل عن 11 عنصرًا في "قسد"، و6 من المهاجمين الأتراك قُتلوا في تل أبيض؛ فيما قُتل 5 عناصر "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس؛ في حين أصيب أكثر من 33 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.

المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل وإصابة 55 عنصرًا في المواجهات بين القوات التركية و"قسد"
سبق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 16 عنصرًا، وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية، في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتيْ تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد في بيان، أن ما لا يقل عن 11 عنصرًا في "قسد"، و6 من المهاجمين الأتراك قُتلوا في تل أبيض؛ فيما قُتل 5 عناصر "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس؛ في حين أصيب أكثر من 33 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:04 AM

مقتل وإصابة 55 عنصرًا في المواجهات بين القوات التركية و"قسد"

إثر اشتباكات وقعت بين الجانبين في تل أبيض ورأس العين بسوريا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
6,206

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 16 عنصرًا، وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية، في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتيْ تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد في بيان، أن ما لا يقل عن 11 عنصرًا في "قسد"، و6 من المهاجمين الأتراك قُتلوا في تل أبيض؛ فيما قُتل 5 عناصر "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس؛ في حين أصيب أكثر من 33 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة