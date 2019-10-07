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"رحماء" الجامعة الإسلامية تقدم خدماتها الطبية إلى 1640مستفيدًا

ضمن مبادرة "خير أمة" بمشاركة 250 متخصصًا

استفاد أكثر من 1640 مواطنًا ومقيمًا من أهالي منطقة المدينة المنورة، من المبادرة الصحية للمركز الطبي بالجامعة الإسلامية "رحماء".

ونوه مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بما حققته المبادرة من أثر يعزز القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وروح التعاون والتكاتف من خلال تقديم رعاية صحية يحتاجها المرضى، بجانب التوعية المجتمعية بالممارسات السليمة للوقاية من الأمراض، بعد مشيئة الله -عز وجل -.

وقال إن المبادرة سجلت 645 حالة في العيادات الخارجية، و116 أخرى في قسم الأسنان، و260 بقسم الأشعة، و339 بالطوارئ، و279 في المختبر.

وأضاف أن "رحماء" تتضمن تقديم خدمة استشارات طبية، والتوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 250 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من أعضاء الكادر الطبي.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن مساهمة الجامعة في برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، والتي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

المدينة المنورة الجامعة الإسلامية رحماء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"رحماء" الجامعة الإسلامية تقدم خدماتها الطبية إلى 1640مستفيدًا
سبق

استفاد أكثر من 1640 مواطنًا ومقيمًا من أهالي منطقة المدينة المنورة، من المبادرة الصحية للمركز الطبي بالجامعة الإسلامية "رحماء".

ونوه مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بما حققته المبادرة من أثر يعزز القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وروح التعاون والتكاتف من خلال تقديم رعاية صحية يحتاجها المرضى، بجانب التوعية المجتمعية بالممارسات السليمة للوقاية من الأمراض، بعد مشيئة الله -عز وجل -.

وقال إن المبادرة سجلت 645 حالة في العيادات الخارجية، و116 أخرى في قسم الأسنان، و260 بقسم الأشعة، و339 بالطوارئ، و279 في المختبر.

وأضاف أن "رحماء" تتضمن تقديم خدمة استشارات طبية، والتوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 250 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من أعضاء الكادر الطبي.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن مساهمة الجامعة في برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، والتي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
04:24 PM

"رحماء" الجامعة الإسلامية تقدم خدماتها الطبية إلى 1640مستفيدًا

ضمن مبادرة "خير أمة" بمشاركة 250 متخصصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استفاد أكثر من 1640 مواطنًا ومقيمًا من أهالي منطقة المدينة المنورة، من المبادرة الصحية للمركز الطبي بالجامعة الإسلامية "رحماء".

ونوه مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بما حققته المبادرة من أثر يعزز القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وروح التعاون والتكاتف من خلال تقديم رعاية صحية يحتاجها المرضى، بجانب التوعية المجتمعية بالممارسات السليمة للوقاية من الأمراض، بعد مشيئة الله -عز وجل -.

وقال إن المبادرة سجلت 645 حالة في العيادات الخارجية، و116 أخرى في قسم الأسنان، و260 بقسم الأشعة، و339 بالطوارئ، و279 في المختبر.

وأضاف أن "رحماء" تتضمن تقديم خدمة استشارات طبية، والتوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 250 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من أعضاء الكادر الطبي.

ولفت إلى أنها تأتي ضمن مساهمة الجامعة في برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، والتي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

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