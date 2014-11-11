النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" تنفّذ حلقات متخصصة لإعداد القيادات الحكومية

بهدف مواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

في إطار سعي "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 في بناء، وتأهيل وتطوير القادة الإداريين الحكوميين، والاهتمام بالقيادات الإدارية وفق استراتيجيات إدارية تضمن تطوير النظام المؤسسي بشكل عام، وتسهم في إعداد القائد الإداري الناجح القادر على تطوير القطاعات الحكومية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في الفترة القليلة الماضية عددًا من الحلقات التطبيقية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، بحضور ومشاركة عدد من القيادات الإدارية بالأجهزة الحكومية "نسائية ورجالية"، قام بتنفيذها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وتناولت محاورَ مهمة؛ كالإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة النزاع في بيئة العمل، والتأثير القيادي، وإدارة الموارد الاستراتيجية، والتفكير الإبداعي في حل المشكلات، والجوانب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، كما نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية حلقات موجهة لعدد من إمارات المناطق.

الجدير بالذكر أن "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، أُنشأت بقرار مجلس الوزراء 1437هـ، تحت مسمى "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" بمعهد الإدارة العامة، ثم صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" المنشأ في معهد الإدارة العامة؛ ليصبح "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، وهي تُعنى بتطوير القيادات الإدارية الحكومية، وتوفيرالخدمات المهمة على مستوى التطوير القيادي؛ أهمها القياس والتقويم، والذي يُعد أحد أهم الخدمات التي تسعى لاكتشاف القيادات وتحديد "الجدارات" اللازمة لتطوير مستوياتها الإدارية المختلفة؛ مما يُسهم في تقييم القيادات تقييمًا متعمقًا لاكتشاف إمكانيات القادة الإداريين وسماتهم الشخصية وقدراتهم المستقبلية، وكذلك بناء أدوات تعتمد على معايير علمية ومهنية تتمتع بالحيادية والموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص؛ لتحقيق قيمة مضافة في عملية اكتشاف واختيار القيادات الإدارية؛ وهو ما يساعد متخذي القرار في القطاع العام في اكتشاف واختيار وتحديد الاحتياجات التطويرية للقيادات الإدارية، والتي لديها القدرة والرغبة للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعمل الأكاديمية على تقديم كافة صور الدعم القيادي كإجراء الدراسات التطبيقية المتعمقة في مجال القيادة الإدارية، وإجراء دراسات تحديد الاحتياجات التدريبية، وكذا إجراء دراسات الحالات التطبيقية التفاعلية، واقتراح الموضوعات الحديثة في مجال القيادة الإدارية، وتوفير قاعدة بيانات للقيادات الإدارية".

وتهدف لأن تكون ضمن أفضل أكاديميات تطوير القادة وفقًا لتصنيف "فاينانشل تايمز"، و"كيو إس" المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبة العالمية، وكذلك أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.

أكاديمية تطوير القيادات الإدارية رؤية المملكة 2030 التحول الوطني 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" تنفّذ حلقات متخصصة لإعداد القيادات الحكومية
سبق

في إطار سعي "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 في بناء، وتأهيل وتطوير القادة الإداريين الحكوميين، والاهتمام بالقيادات الإدارية وفق استراتيجيات إدارية تضمن تطوير النظام المؤسسي بشكل عام، وتسهم في إعداد القائد الإداري الناجح القادر على تطوير القطاعات الحكومية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في الفترة القليلة الماضية عددًا من الحلقات التطبيقية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، بحضور ومشاركة عدد من القيادات الإدارية بالأجهزة الحكومية "نسائية ورجالية"، قام بتنفيذها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وتناولت محاورَ مهمة؛ كالإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة النزاع في بيئة العمل، والتأثير القيادي، وإدارة الموارد الاستراتيجية، والتفكير الإبداعي في حل المشكلات، والجوانب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، كما نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية حلقات موجهة لعدد من إمارات المناطق.

الجدير بالذكر أن "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، أُنشأت بقرار مجلس الوزراء 1437هـ، تحت مسمى "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" بمعهد الإدارة العامة، ثم صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" المنشأ في معهد الإدارة العامة؛ ليصبح "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، وهي تُعنى بتطوير القيادات الإدارية الحكومية، وتوفيرالخدمات المهمة على مستوى التطوير القيادي؛ أهمها القياس والتقويم، والذي يُعد أحد أهم الخدمات التي تسعى لاكتشاف القيادات وتحديد "الجدارات" اللازمة لتطوير مستوياتها الإدارية المختلفة؛ مما يُسهم في تقييم القيادات تقييمًا متعمقًا لاكتشاف إمكانيات القادة الإداريين وسماتهم الشخصية وقدراتهم المستقبلية، وكذلك بناء أدوات تعتمد على معايير علمية ومهنية تتمتع بالحيادية والموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص؛ لتحقيق قيمة مضافة في عملية اكتشاف واختيار القيادات الإدارية؛ وهو ما يساعد متخذي القرار في القطاع العام في اكتشاف واختيار وتحديد الاحتياجات التطويرية للقيادات الإدارية، والتي لديها القدرة والرغبة للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعمل الأكاديمية على تقديم كافة صور الدعم القيادي كإجراء الدراسات التطبيقية المتعمقة في مجال القيادة الإدارية، وإجراء دراسات تحديد الاحتياجات التدريبية، وكذا إجراء دراسات الحالات التطبيقية التفاعلية، واقتراح الموضوعات الحديثة في مجال القيادة الإدارية، وتوفير قاعدة بيانات للقيادات الإدارية".

وتهدف لأن تكون ضمن أفضل أكاديميات تطوير القادة وفقًا لتصنيف "فاينانشل تايمز"، و"كيو إس" المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبة العالمية، وكذلك أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:51 AM

"أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" تنفّذ حلقات متخصصة لإعداد القيادات الحكومية

بهدف مواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
58

في إطار سعي "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 في بناء، وتأهيل وتطوير القادة الإداريين الحكوميين، والاهتمام بالقيادات الإدارية وفق استراتيجيات إدارية تضمن تطوير النظام المؤسسي بشكل عام، وتسهم في إعداد القائد الإداري الناجح القادر على تطوير القطاعات الحكومية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في الفترة القليلة الماضية عددًا من الحلقات التطبيقية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، بحضور ومشاركة عدد من القيادات الإدارية بالأجهزة الحكومية "نسائية ورجالية"، قام بتنفيذها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وتناولت محاورَ مهمة؛ كالإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة النزاع في بيئة العمل، والتأثير القيادي، وإدارة الموارد الاستراتيجية، والتفكير الإبداعي في حل المشكلات، والجوانب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، كما نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية حلقات موجهة لعدد من إمارات المناطق.

الجدير بالذكر أن "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، أُنشأت بقرار مجلس الوزراء 1437هـ، تحت مسمى "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" بمعهد الإدارة العامة، ثم صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" المنشأ في معهد الإدارة العامة؛ ليصبح "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، وهي تُعنى بتطوير القيادات الإدارية الحكومية، وتوفيرالخدمات المهمة على مستوى التطوير القيادي؛ أهمها القياس والتقويم، والذي يُعد أحد أهم الخدمات التي تسعى لاكتشاف القيادات وتحديد "الجدارات" اللازمة لتطوير مستوياتها الإدارية المختلفة؛ مما يُسهم في تقييم القيادات تقييمًا متعمقًا لاكتشاف إمكانيات القادة الإداريين وسماتهم الشخصية وقدراتهم المستقبلية، وكذلك بناء أدوات تعتمد على معايير علمية ومهنية تتمتع بالحيادية والموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص؛ لتحقيق قيمة مضافة في عملية اكتشاف واختيار القيادات الإدارية؛ وهو ما يساعد متخذي القرار في القطاع العام في اكتشاف واختيار وتحديد الاحتياجات التطويرية للقيادات الإدارية، والتي لديها القدرة والرغبة للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعمل الأكاديمية على تقديم كافة صور الدعم القيادي كإجراء الدراسات التطبيقية المتعمقة في مجال القيادة الإدارية، وإجراء دراسات تحديد الاحتياجات التدريبية، وكذا إجراء دراسات الحالات التطبيقية التفاعلية، واقتراح الموضوعات الحديثة في مجال القيادة الإدارية، وتوفير قاعدة بيانات للقيادات الإدارية".

وتهدف لأن تكون ضمن أفضل أكاديميات تطوير القادة وفقًا لتصنيف "فاينانشل تايمز"، و"كيو إس" المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبة العالمية، وكذلك أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,096
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,525
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,811

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة