الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تنامي مخاوف فيروس كورونا

هبطت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تنامي المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسة لوول ستريت أغلقت فوق أدنى مستوياتها خلال الجلسة.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 256.23 نقطة أو 0.98 بالمئة، إلى 25865.05 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 51.54 نقطة أو ما يعادل 1.70 بالمئة، إلى 2972.4 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 162.98 نقطة أو ما يعادل 1.87 بالمئة، إلى 8575.62 نقطة.