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الجيش اليمني يقضي على 12 حوثياً في تسلل فاشل

أمطر 4 مواقع للميليشيا بالمدفعية جنوب دمت

قُتل 12 متمردا حوثياً وأصيب 15 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق القدم، والرحبة، وقرية بيت اليزيدي، جنوبي مديرية دمت.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار في اتجاه مدينة دمت.

على الصعيد نفسه، وبالتزامن مع إفشال التسلل، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا في مناطق خارم، وحصن الحقب، ورباط الحرازي، وجد القرين، جنوبي مدينة دمت.

ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقضي على 12 حوثياً في تسلل فاشل
سبق

قُتل 12 متمردا حوثياً وأصيب 15 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق القدم، والرحبة، وقرية بيت اليزيدي، جنوبي مديرية دمت.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار في اتجاه مدينة دمت.

على الصعيد نفسه، وبالتزامن مع إفشال التسلل، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا في مناطق خارم، وحصن الحقب، ورباط الحرازي، وجد القرين، جنوبي مدينة دمت.

ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
07:27 PM

الجيش اليمني يقضي على 12 حوثياً في تسلل فاشل

أمطر 4 مواقع للميليشيا بالمدفعية جنوب دمت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 12 متمردا حوثياً وأصيب 15 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق القدم، والرحبة، وقرية بيت اليزيدي، جنوبي مديرية دمت.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار في اتجاه مدينة دمت.

على الصعيد نفسه، وبالتزامن مع إفشال التسلل، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا في مناطق خارم، وحصن الحقب، ورباط الحرازي، وجد القرين، جنوبي مدينة دمت.

ووفقاً لـ"سبتمبر نت"، أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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