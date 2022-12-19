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أمير الرياض يستقبل مجلس إدارة "إنجاد" للبحث والإنقاذ

"السبيعي": فريق الجمعية يضم 1500 عضو متطوع

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخمس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية "إنجاد" للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهلّ الاستقبال قدم "السبيعي" شرحًا لأمير المنطقة، عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد مخاطر الصحراء.

وقال إن فريق "إنجاد" تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد على 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة، بينهم ما يفوق 40 طيارًا شراعيًّا ومسعفًا.

وأضاف أن الفريق باشر ما يقارب تسعة آلاف بلاغ في صحراء المملكة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق، خلال الفترة الماضية.

كما قدم "السبيعي" التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية، على جهودهم، وحثهم على بذل المزيد لتحقيق أهداف الجمعية.

أمير الرياض جمعية إنجاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل مجلس إدارة "إنجاد" للبحث والإنقاذ
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخمس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية "إنجاد" للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهلّ الاستقبال قدم "السبيعي" شرحًا لأمير المنطقة، عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد مخاطر الصحراء.

وقال إن فريق "إنجاد" تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد على 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة، بينهم ما يفوق 40 طيارًا شراعيًّا ومسعفًا.

وأضاف أن الفريق باشر ما يقارب تسعة آلاف بلاغ في صحراء المملكة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق، خلال الفترة الماضية.

كما قدم "السبيعي" التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية، على جهودهم، وحثهم على بذل المزيد لتحقيق أهداف الجمعية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:59 PM

أمير الرياض يستقبل مجلس إدارة "إنجاد" للبحث والإنقاذ

"السبيعي": فريق الجمعية يضم 1500 عضو متطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخمس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية "إنجاد" للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهلّ الاستقبال قدم "السبيعي" شرحًا لأمير المنطقة، عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد مخاطر الصحراء.

وقال إن فريق "إنجاد" تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد على 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة، بينهم ما يفوق 40 طيارًا شراعيًّا ومسعفًا.

وأضاف أن الفريق باشر ما يقارب تسعة آلاف بلاغ في صحراء المملكة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق، خلال الفترة الماضية.

كما قدم "السبيعي" التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية، على جهودهم، وحثهم على بذل المزيد لتحقيق أهداف الجمعية.

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