النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل طبي ناجح لإصلاح عيب خلقي لطفل عمره 5 سنوات

استغرقت العملية نحو 3 ساعات أجريت بمستشفى الملك فهد بتبوك

قام فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلاً بقسم المسالك البولية بإجراء عملية ناجحة لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام.

وكان الطفل يعاني من عيب خلقي وهو التصاق العضو الذكري بكيس الصفن، وعدم وجود مجرى البول في مكانه الطبيعي ويسمي "الإحليل السفلى"، وبعد عمل جميع الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة تم إجراء العملية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتم وإصلاح العيب الخلقي وإعادة فتحة البول إلى مكانها الطبيعي.

وقد استغرقت العملية نحو 3 ساعات -وبفضل الله- غادر الطفل المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهو بصحة جيدة.

تبوك مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل طبي ناجح لإصلاح عيب خلقي لطفل عمره 5 سنوات
سبق

قام فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلاً بقسم المسالك البولية بإجراء عملية ناجحة لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام.

وكان الطفل يعاني من عيب خلقي وهو التصاق العضو الذكري بكيس الصفن، وعدم وجود مجرى البول في مكانه الطبيعي ويسمي "الإحليل السفلى"، وبعد عمل جميع الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة تم إجراء العملية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتم وإصلاح العيب الخلقي وإعادة فتحة البول إلى مكانها الطبيعي.

وقد استغرقت العملية نحو 3 ساعات -وبفضل الله- غادر الطفل المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهو بصحة جيدة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:05 AM

تدخل طبي ناجح لإصلاح عيب خلقي لطفل عمره 5 سنوات

استغرقت العملية نحو 3 ساعات أجريت بمستشفى الملك فهد بتبوك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
728

قام فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلاً بقسم المسالك البولية بإجراء عملية ناجحة لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام.

وكان الطفل يعاني من عيب خلقي وهو التصاق العضو الذكري بكيس الصفن، وعدم وجود مجرى البول في مكانه الطبيعي ويسمي "الإحليل السفلى"، وبعد عمل جميع الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة تم إجراء العملية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتم وإصلاح العيب الخلقي وإعادة فتحة البول إلى مكانها الطبيعي.

وقد استغرقت العملية نحو 3 ساعات -وبفضل الله- غادر الطفل المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهو بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,253
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,142
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,571
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,231

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة