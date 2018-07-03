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أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح "سوق عكاظ" وتسجيل "واحة الأحساء" باليونسكو

أكد أن هذه الإنجازات من ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، باسم أهالي المنطقة، وباسم أعضاء المجلس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وفي التفاصيل، قال الأمير جلوي بن عبدالعزيز إن هذا الإنجاز يجسد الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في إبراز عظم تراثنا وحضارتنا، والعناية بها ورعايتها، فيما نقطف ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي، وتسجيل أماكن جديدة في قائمة التراث العالمي.

ونوّه لدى ترؤسه مجلس التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، صباح اليوم الثلاثاء، بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، للدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، والذي انطلقت فعالياته بتأسيس مدينة سوق عكاظ، تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة.

وأضاف في كلمته في مستهل المجلس :"من الأحساء شرقًا، إلى الطائف غربًا، في فسيح أرض الوطن، تنبعث رسالات حضارية للعالم ، عنوانها "من أرضنا الإسلام، وفيها السلام، وهنا العروبة والتاريخ"، ونحن نقول "هذا سناء المجد، والسؤدد، وهذا العز والشرف.. بك الفخر يا وطني".

ورحب أمير نجران بانضمام الجدد في مجلس التنمية السياحية، بعد أن اعتماد إعادة تشكيله، مؤملاً أن يكون انضمامهم إضافة للمجلس، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وبما يحقق تطلعات الأهالي والزائرين والسياح، ومعربًا عن شكره لأعضاء المجلس في تشكيله السابق، مقدرًا لهم ما قدموه لخدمة المنطقة.

وجرى خلال المجلس تشكيل اللجان، وتسمية رؤسائها، حيث تم التصويت على ترشيح وكيل الإمارة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، رئيسًا للجنة العامة، وأمين المنطقة المكلف، المهندس حمد بن حسين عيبان، رئيسًا للجنة متابعة الحفاظ على التراث، ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية، محيميد بن صالح آل سالم، رئيسًا للجنة إيجاد مصادر تمويل لصندوق المجلس.

وأطلع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أعضاء المجلس على الزيارة التفقدية لأمير المنطقة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، والمنازل التراثية، وكذلك مشروع المتحف الجاري تنفيذه، فيما قدم عرضًا تعريفيًّا بمنظومة المجلس ولوائحه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح "سوق عكاظ" وتسجيل "واحة الأحساء" باليونسكو
سبق

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، باسم أهالي المنطقة، وباسم أعضاء المجلس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وفي التفاصيل، قال الأمير جلوي بن عبدالعزيز إن هذا الإنجاز يجسد الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في إبراز عظم تراثنا وحضارتنا، والعناية بها ورعايتها، فيما نقطف ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي، وتسجيل أماكن جديدة في قائمة التراث العالمي.

ونوّه لدى ترؤسه مجلس التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، صباح اليوم الثلاثاء، بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، للدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، والذي انطلقت فعالياته بتأسيس مدينة سوق عكاظ، تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة.

وأضاف في كلمته في مستهل المجلس :"من الأحساء شرقًا، إلى الطائف غربًا، في فسيح أرض الوطن، تنبعث رسالات حضارية للعالم ، عنوانها "من أرضنا الإسلام، وفيها السلام، وهنا العروبة والتاريخ"، ونحن نقول "هذا سناء المجد، والسؤدد، وهذا العز والشرف.. بك الفخر يا وطني".

ورحب أمير نجران بانضمام الجدد في مجلس التنمية السياحية، بعد أن اعتماد إعادة تشكيله، مؤملاً أن يكون انضمامهم إضافة للمجلس، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وبما يحقق تطلعات الأهالي والزائرين والسياح، ومعربًا عن شكره لأعضاء المجلس في تشكيله السابق، مقدرًا لهم ما قدموه لخدمة المنطقة.

وجرى خلال المجلس تشكيل اللجان، وتسمية رؤسائها، حيث تم التصويت على ترشيح وكيل الإمارة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، رئيسًا للجنة العامة، وأمين المنطقة المكلف، المهندس حمد بن حسين عيبان، رئيسًا للجنة متابعة الحفاظ على التراث، ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية، محيميد بن صالح آل سالم، رئيسًا للجنة إيجاد مصادر تمويل لصندوق المجلس.

وأطلع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أعضاء المجلس على الزيارة التفقدية لأمير المنطقة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، والمنازل التراثية، وكذلك مشروع المتحف الجاري تنفيذه، فيما قدم عرضًا تعريفيًّا بمنظومة المجلس ولوائحه.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:21 PM

أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح "سوق عكاظ" وتسجيل "واحة الأحساء" باليونسكو

أكد أن هذه الإنجازات من ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي

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هادي آل كليب - نجران
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رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، باسم أهالي المنطقة، وباسم أعضاء المجلس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وفي التفاصيل، قال الأمير جلوي بن عبدالعزيز إن هذا الإنجاز يجسد الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في إبراز عظم تراثنا وحضارتنا، والعناية بها ورعايتها، فيما نقطف ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي، وتسجيل أماكن جديدة في قائمة التراث العالمي.

ونوّه لدى ترؤسه مجلس التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، صباح اليوم الثلاثاء، بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، للدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، والذي انطلقت فعالياته بتأسيس مدينة سوق عكاظ، تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة.

وأضاف في كلمته في مستهل المجلس :"من الأحساء شرقًا، إلى الطائف غربًا، في فسيح أرض الوطن، تنبعث رسالات حضارية للعالم ، عنوانها "من أرضنا الإسلام، وفيها السلام، وهنا العروبة والتاريخ"، ونحن نقول "هذا سناء المجد، والسؤدد، وهذا العز والشرف.. بك الفخر يا وطني".

ورحب أمير نجران بانضمام الجدد في مجلس التنمية السياحية، بعد أن اعتماد إعادة تشكيله، مؤملاً أن يكون انضمامهم إضافة للمجلس، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وبما يحقق تطلعات الأهالي والزائرين والسياح، ومعربًا عن شكره لأعضاء المجلس في تشكيله السابق، مقدرًا لهم ما قدموه لخدمة المنطقة.

وجرى خلال المجلس تشكيل اللجان، وتسمية رؤسائها، حيث تم التصويت على ترشيح وكيل الإمارة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، رئيسًا للجنة العامة، وأمين المنطقة المكلف، المهندس حمد بن حسين عيبان، رئيسًا للجنة متابعة الحفاظ على التراث، ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية، محيميد بن صالح آل سالم، رئيسًا للجنة إيجاد مصادر تمويل لصندوق المجلس.

وأطلع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أعضاء المجلس على الزيارة التفقدية لأمير المنطقة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، والمنازل التراثية، وكذلك مشروع المتحف الجاري تنفيذه، فيما قدم عرضًا تعريفيًّا بمنظومة المجلس ولوائحه.

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