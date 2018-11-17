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وفد إعلامي آسيوي يلتقي العواد.. ويؤكد: بيان النائب العام يعكس حرص السعودية على تبيان الحقيقة

قال خلال اللقاء: ستشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفداً إعلامياً من جنوب وشرق آسيا، يضم صحفيين وإعلاميين من باكستان والهند وإندونيسيا، يزورون المملكة حالياً، بناءً على دعوة من وزارة الإعلام للمشاركة في منتدى مسك العالمي.

وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاء مع أعضاء الوفد، أهمية تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والدول الثلاث، وخصوصاً في المجالات الإعلامية، وإبراز الجوانب الثقافية فيها، حيث ترتبط المملكة بعلاقات متميزة مع البلدان الثلاث.

وأشار الدكتور "العواد" إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الباكستانية والهندية والإندونيسية في تعزيز تلك العلاقات.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الوفود الإعلامية والثقافية والفنية بين المملكة وهذه البلدان الثلاث.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية الظالمة، موضحين أن بيان النائب العام الذي صدر أمس الأول، حول نتائج التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي، يعكس حرص المملكة على بيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الجريمة بكل شفافية.

كما أكدوا أن البيان أغلق الباب أمام كل من حاول تسييس القضية وإخراجها من مسارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد إعلامي آسيوي يلتقي العواد.. ويؤكد: بيان النائب العام يعكس حرص السعودية على تبيان الحقيقة
سبق

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفداً إعلامياً من جنوب وشرق آسيا، يضم صحفيين وإعلاميين من باكستان والهند وإندونيسيا، يزورون المملكة حالياً، بناءً على دعوة من وزارة الإعلام للمشاركة في منتدى مسك العالمي.

وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاء مع أعضاء الوفد، أهمية تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والدول الثلاث، وخصوصاً في المجالات الإعلامية، وإبراز الجوانب الثقافية فيها، حيث ترتبط المملكة بعلاقات متميزة مع البلدان الثلاث.

وأشار الدكتور "العواد" إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الباكستانية والهندية والإندونيسية في تعزيز تلك العلاقات.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الوفود الإعلامية والثقافية والفنية بين المملكة وهذه البلدان الثلاث.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية الظالمة، موضحين أن بيان النائب العام الذي صدر أمس الأول، حول نتائج التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي، يعكس حرص المملكة على بيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الجريمة بكل شفافية.

كما أكدوا أن البيان أغلق الباب أمام كل من حاول تسييس القضية وإخراجها من مسارها.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
03:26 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:52 PM

وفد إعلامي آسيوي يلتقي العواد.. ويؤكد: بيان النائب العام يعكس حرص السعودية على تبيان الحقيقة

قال خلال اللقاء: ستشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفداً إعلامياً من جنوب وشرق آسيا، يضم صحفيين وإعلاميين من باكستان والهند وإندونيسيا، يزورون المملكة حالياً، بناءً على دعوة من وزارة الإعلام للمشاركة في منتدى مسك العالمي.

وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاء مع أعضاء الوفد، أهمية تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والدول الثلاث، وخصوصاً في المجالات الإعلامية، وإبراز الجوانب الثقافية فيها، حيث ترتبط المملكة بعلاقات متميزة مع البلدان الثلاث.

وأشار الدكتور "العواد" إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الباكستانية والهندية والإندونيسية في تعزيز تلك العلاقات.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الوفود الإعلامية والثقافية والفنية بين المملكة وهذه البلدان الثلاث.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية الظالمة، موضحين أن بيان النائب العام الذي صدر أمس الأول، حول نتائج التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي، يعكس حرص المملكة على بيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الجريمة بكل شفافية.

كما أكدوا أن البيان أغلق الباب أمام كل من حاول تسييس القضية وإخراجها من مسارها.

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