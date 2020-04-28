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ألمانيا: 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 1144 إصابة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة حالات كورونا للارتفاع مجدداً، بعد أن رصد المعهد 110 وفيات و1018 إصابة في اليوم السابق، ضمن منحى لتراجع المعدلات استمر عدة أيام.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد منذ بدء انتشاره 156337 إصابة و5913 وفاة، حسب المعهد.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 1144 إصابة
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة حالات كورونا للارتفاع مجدداً، بعد أن رصد المعهد 110 وفيات و1018 إصابة في اليوم السابق، ضمن منحى لتراجع المعدلات استمر عدة أيام.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد منذ بدء انتشاره 156337 إصابة و5913 وفاة، حسب المعهد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:28 AM

ألمانيا: 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 1144 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة حالات كورونا للارتفاع مجدداً، بعد أن رصد المعهد 110 وفيات و1018 إصابة في اليوم السابق، ضمن منحى لتراجع المعدلات استمر عدة أيام.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد منذ بدء انتشاره 156337 إصابة و5913 وفاة، حسب المعهد.

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