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مصاب كورونا ببيش.. آسيوي قدم من جدة يعاني الأعراض وعُزل بالمستشفى

تم تحديد مخالطيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالة التي تم تسجيلها في محافظة بيش اليوم، تعود لوافد من جنسية آسيوية كان قد قدم من محافظة جدة قبل أسابيع وكان يعاني من أعراض مرَضية.

وقالت المصادر إن الوافد المصاب تم تحديد مخالطيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت المصادر إلى أن المريض كان يعاني من أعراض مرَضية، وتوجه لمستوصف خاص لتلقي العلاج، ثم المستشفى العام والذي بادر بعزله لانتظار النتائج وبدء الخطة العلاجية.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي، لتضاف محافظة بيش في تقرير حالات "كورونا" بعد جازان وصامطة والعارضة والطوال وصبيا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصاب كورونا ببيش.. آسيوي قدم من جدة يعاني الأعراض وعُزل بالمستشفى
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالة التي تم تسجيلها في محافظة بيش اليوم، تعود لوافد من جنسية آسيوية كان قد قدم من محافظة جدة قبل أسابيع وكان يعاني من أعراض مرَضية.

وقالت المصادر إن الوافد المصاب تم تحديد مخالطيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت المصادر إلى أن المريض كان يعاني من أعراض مرَضية، وتوجه لمستوصف خاص لتلقي العلاج، ثم المستشفى العام والذي بادر بعزله لانتظار النتائج وبدء الخطة العلاجية.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي، لتضاف محافظة بيش في تقرير حالات "كورونا" بعد جازان وصامطة والعارضة والطوال وصبيا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:41 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:13 PM

مصاب كورونا ببيش.. آسيوي قدم من جدة يعاني الأعراض وعُزل بالمستشفى

تم تحديد مخالطيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم

A A A
محمد المواسي - جازان
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7,492

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالة التي تم تسجيلها في محافظة بيش اليوم، تعود لوافد من جنسية آسيوية كان قد قدم من محافظة جدة قبل أسابيع وكان يعاني من أعراض مرَضية.

وقالت المصادر إن الوافد المصاب تم تحديد مخالطيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت المصادر إلى أن المريض كان يعاني من أعراض مرَضية، وتوجه لمستوصف خاص لتلقي العلاج، ثم المستشفى العام والذي بادر بعزله لانتظار النتائج وبدء الخطة العلاجية.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي، لتضاف محافظة بيش في تقرير حالات "كورونا" بعد جازان وصامطة والعارضة والطوال وصبيا.

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