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بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

في قاعدة الظفرة بهدف تنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات

تتواصل مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة الفاعلة مع الدول المشاركة؛ حيث أبدى فيه الطيارون انسجاماً كبيراً مع زملائهم وظهر من خلال العمل الكبير الذي قامت به واكتسبت من خلاله مهارات جديدة خلال هذا التمرين.

وتشارك القوات الجوية في هذا التمرين بهدف تنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات، ويعد التمرين من أكبر المناورات بالمنطقة وأطولها زمناً، ويوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بهدف الاستفادة من هذه الخبرات وتقوية العلاقات والتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول المشاركة وتطوير مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأظهر طيارو القوات الجوية في التمرين قدراتهم القتالية والمهارية والفنية والمستوى العالي الذي وصلوا إليه، وأثبتوا أن تفوقهم الجوي ليس وليد اليوم، فهم يقومون بتنفيذ المهام والعمليات المطلوبة منهم بكل احترافية وإتقان وبدقة عالية من التخطيط والتنسيق والتنفيذ وبكفاءة فائقة من خلال ما طبق من تمارين خلال الفترة السابقة.

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بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات
سبق

تتواصل مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة الفاعلة مع الدول المشاركة؛ حيث أبدى فيه الطيارون انسجاماً كبيراً مع زملائهم وظهر من خلال العمل الكبير الذي قامت به واكتسبت من خلاله مهارات جديدة خلال هذا التمرين.

وتشارك القوات الجوية في هذا التمرين بهدف تنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات، ويعد التمرين من أكبر المناورات بالمنطقة وأطولها زمناً، ويوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بهدف الاستفادة من هذه الخبرات وتقوية العلاقات والتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول المشاركة وتطوير مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأظهر طيارو القوات الجوية في التمرين قدراتهم القتالية والمهارية والفنية والمستوى العالي الذي وصلوا إليه، وأثبتوا أن تفوقهم الجوي ليس وليد اليوم، فهم يقومون بتنفيذ المهام والعمليات المطلوبة منهم بكل احترافية وإتقان وبدقة عالية من التخطيط والتنسيق والتنفيذ وبكفاءة فائقة من خلال ما طبق من تمارين خلال الفترة السابقة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
07:10 PM

بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

في قاعدة الظفرة بهدف تنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة الفاعلة مع الدول المشاركة؛ حيث أبدى فيه الطيارون انسجاماً كبيراً مع زملائهم وظهر من خلال العمل الكبير الذي قامت به واكتسبت من خلاله مهارات جديدة خلال هذا التمرين.

وتشارك القوات الجوية في هذا التمرين بهدف تنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات، ويعد التمرين من أكبر المناورات بالمنطقة وأطولها زمناً، ويوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بهدف الاستفادة من هذه الخبرات وتقوية العلاقات والتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول المشاركة وتطوير مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأظهر طيارو القوات الجوية في التمرين قدراتهم القتالية والمهارية والفنية والمستوى العالي الذي وصلوا إليه، وأثبتوا أن تفوقهم الجوي ليس وليد اليوم، فهم يقومون بتنفيذ المهام والعمليات المطلوبة منهم بكل احترافية وإتقان وبدقة عالية من التخطيط والتنسيق والتنفيذ وبكفاءة فائقة من خلال ما طبق من تمارين خلال الفترة السابقة.

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