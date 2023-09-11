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"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

42 حالة تعافٍ من الفيروس ترفع نسبة الشفاء إلى 94.2%

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و16 حالة إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة حائل.

وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.

وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و16 حالة إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة حائل.

وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.

وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
04:51 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
05:29 PM

حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

42 حالة تعافٍ من الفيروس ترفع نسبة الشفاء إلى 94.2%

A A A
منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و16 حالة إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة حائل.

وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.

وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.

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