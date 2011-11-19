النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تختطف 18 صياداً في الحديدة

بعد رفضهم السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، 18 صيادا في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد رفضهم في وقت سابق السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة للتحالف العربي.

واختطف الحوثيون، الصيادين الثمانية عشرة بعد عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد بمدينة الحديدة، واقتادوهم إلى معتقلات خاصة بهم وفق "سكاي نيوز".

ووجّه الحوثيون إلى الصيادين التهمة المعتادة، وهي التعاون مع القوات الحكومية والتحالف.

وكان الحوثيون قد أجبروا، منذ سيطرتهم على الحديدة، العشرات من الصيادين على التعاون معهم من خلال تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها في زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحيهم من سواحل الحديدة إلى الجزر اليمنية المتاخمة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تختطف 18 صياداً في الحديدة
سبق

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، 18 صيادا في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد رفضهم في وقت سابق السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة للتحالف العربي.

واختطف الحوثيون، الصيادين الثمانية عشرة بعد عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد بمدينة الحديدة، واقتادوهم إلى معتقلات خاصة بهم وفق "سكاي نيوز".

ووجّه الحوثيون إلى الصيادين التهمة المعتادة، وهي التعاون مع القوات الحكومية والتحالف.

وكان الحوثيون قد أجبروا، منذ سيطرتهم على الحديدة، العشرات من الصيادين على التعاون معهم من خلال تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها في زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحيهم من سواحل الحديدة إلى الجزر اليمنية المتاخمة لها.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:25 AM

ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تختطف 18 صياداً في الحديدة

بعد رفضهم السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
408

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، 18 صيادا في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد رفضهم في وقت سابق السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة للتحالف العربي.

واختطف الحوثيون، الصيادين الثمانية عشرة بعد عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد بمدينة الحديدة، واقتادوهم إلى معتقلات خاصة بهم وفق "سكاي نيوز".

ووجّه الحوثيون إلى الصيادين التهمة المعتادة، وهي التعاون مع القوات الحكومية والتحالف.

وكان الحوثيون قد أجبروا، منذ سيطرتهم على الحديدة، العشرات من الصيادين على التعاون معهم من خلال تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها في زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحيهم من سواحل الحديدة إلى الجزر اليمنية المتاخمة لها.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,686
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,972
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,616
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,527

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة