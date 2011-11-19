ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تختطف 18 صياداً في الحديدة

بعد رفضهم السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، 18 صيادا في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد رفضهم في وقت سابق السماح للانقلابيين باستخدام قواربهم في عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة للتحالف العربي.

واختطف الحوثيون، الصيادين الثمانية عشرة بعد عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد بمدينة الحديدة، واقتادوهم إلى معتقلات خاصة بهم وفق "سكاي نيوز".

ووجّه الحوثيون إلى الصيادين التهمة المعتادة، وهي التعاون مع القوات الحكومية والتحالف.

وكان الحوثيون قد أجبروا، منذ سيطرتهم على الحديدة، العشرات من الصيادين على التعاون معهم من خلال تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها في زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحيهم من سواحل الحديدة إلى الجزر اليمنية المتاخمة لها.