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صحف "بيروفية" و"تركية" تحتفي بأهداف "الهلال" في مرمى "الاتفاق"

احتفت العديد من الصحف التركية والبيروفية بأهداف نادي الهلال في مباراته أمس أمام الاتفاق في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ بسبب تواجد بافيتمبي غوميس، وأندريه كاريلو، ضمن مسجلي الأهداف.

البداية مع الصحف التركية التي امتدحت كثيراً اختيار الهلاليين للاعب الهداف؛ حيث قالوا إنه صفقة مميزة للفريق السعودي وإنه حتى الآن يحتل جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف من أصل 8 مباريات لعبها الزعيم، بعدما سجل في مرمى الاتفاق هدفين.


صحيفة "libero" البيروفية امتدحت كرة القدم السعودية بصفة عامة والتطور الكبير الذي تشهده المسابقة، مضيفة أن لاعبها الدولي سجل ثاني أهدافه مع الهلال، وأن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الذي يحتل جدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "بيروفية" و"تركية" تحتفي بأهداف "الهلال" في مرمى "الاتفاق"
سبق

احتفت العديد من الصحف التركية والبيروفية بأهداف نادي الهلال في مباراته أمس أمام الاتفاق في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ بسبب تواجد بافيتمبي غوميس، وأندريه كاريلو، ضمن مسجلي الأهداف.

البداية مع الصحف التركية التي امتدحت كثيراً اختيار الهلاليين للاعب الهداف؛ حيث قالوا إنه صفقة مميزة للفريق السعودي وإنه حتى الآن يحتل جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف من أصل 8 مباريات لعبها الزعيم، بعدما سجل في مرمى الاتفاق هدفين.


صحيفة "libero" البيروفية امتدحت كرة القدم السعودية بصفة عامة والتطور الكبير الذي تشهده المسابقة، مضيفة أن لاعبها الدولي سجل ثاني أهدافه مع الهلال، وأن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الذي يحتل جدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:50 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:00 PM

صحف "بيروفية" و"تركية" تحتفي بأهداف "الهلال" في مرمى "الاتفاق"

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
2,862

احتفت العديد من الصحف التركية والبيروفية بأهداف نادي الهلال في مباراته أمس أمام الاتفاق في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ بسبب تواجد بافيتمبي غوميس، وأندريه كاريلو، ضمن مسجلي الأهداف.

البداية مع الصحف التركية التي امتدحت كثيراً اختيار الهلاليين للاعب الهداف؛ حيث قالوا إنه صفقة مميزة للفريق السعودي وإنه حتى الآن يحتل جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف من أصل 8 مباريات لعبها الزعيم، بعدما سجل في مرمى الاتفاق هدفين.


صحيفة "libero" البيروفية امتدحت كرة القدم السعودية بصفة عامة والتطور الكبير الذي تشهده المسابقة، مضيفة أن لاعبها الدولي سجل ثاني أهدافه مع الهلال، وأن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الذي يحتل جدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

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