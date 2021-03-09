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نصب واحتيال واستثمار بشركات وهمية.. الجناة الـ4 في قبضة شرطة الشرقية

اتُّخِذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال "الشهري": الجرائم تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية؛ وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة "زوجة أحدهم"؛ حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية (152) مليون ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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نصب واحتيال واستثمار بشركات وهمية.. الجناة الـ4 في قبضة شرطة الشرقية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال "الشهري": الجرائم تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية؛ وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة "زوجة أحدهم"؛ حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية (152) مليون ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:20 PM

نصب واحتيال واستثمار بشركات وهمية.. الجناة الـ4 في قبضة شرطة الشرقية

اتُّخِذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال "الشهري": الجرائم تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية؛ وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة "زوجة أحدهم"؛ حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية (152) مليون ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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