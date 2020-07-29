النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء

للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل

ينفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم الأربعاء تجربة للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل والتي تأتي للتأكد من الجاهزية للتقيد ولتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة في تنفيذ النسك.

ووفقاً لعقود التوريد والتشغيل والنقل والأعمال الفنية والتقنية التي وقعها المشروع هذا العام مع مؤسسات وشركات وطنية فإن هناك شروط احترازات تضمنتها تلك العقود فيما يتعلق بسلامة طواقم العمل الإدارية والفنية والتشغيلية صحياً وخضوعهم للفحوصات التي تؤكد سلامتهم وكذلك كفاءتهم وخبرتهم المهنية لتنفيذ النسك وفق الضوابط الصحية والشرعية إضافة لسلامة المواشي وخضوعها للفحوصات البيطرية للتأكد من سلامتها وكذلك توافقها مع الشروط الشرعية.

واشتملت التجربة على عمليات تشغيلية بدءاً من استقبال المواشي وانتهاء بأعمال الذبح والتغليف والتبريد والنقل في برادات مجهزة لهذا الغرض لنقلها بطرق آمنة وصحية حتى تصل ثلاجات المشروع في المعيصم ليتم توزيعها وفق برنامج معتمد.


يشار إلى أن النسك لهذا العام سيتم تنفيذها في أحد مسالخ العاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء
سبق

ينفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم الأربعاء تجربة للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل والتي تأتي للتأكد من الجاهزية للتقيد ولتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة في تنفيذ النسك.

ووفقاً لعقود التوريد والتشغيل والنقل والأعمال الفنية والتقنية التي وقعها المشروع هذا العام مع مؤسسات وشركات وطنية فإن هناك شروط احترازات تضمنتها تلك العقود فيما يتعلق بسلامة طواقم العمل الإدارية والفنية والتشغيلية صحياً وخضوعهم للفحوصات التي تؤكد سلامتهم وكذلك كفاءتهم وخبرتهم المهنية لتنفيذ النسك وفق الضوابط الصحية والشرعية إضافة لسلامة المواشي وخضوعها للفحوصات البيطرية للتأكد من سلامتها وكذلك توافقها مع الشروط الشرعية.

واشتملت التجربة على عمليات تشغيلية بدءاً من استقبال المواشي وانتهاء بأعمال الذبح والتغليف والتبريد والنقل في برادات مجهزة لهذا الغرض لنقلها بطرق آمنة وصحية حتى تصل ثلاجات المشروع في المعيصم ليتم توزيعها وفق برنامج معتمد.


يشار إلى أن النسك لهذا العام سيتم تنفيذها في أحد مسالخ العاصمة المقدسة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:26 AM

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء

للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - منى
0
432

ينفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم الأربعاء تجربة للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل والتي تأتي للتأكد من الجاهزية للتقيد ولتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة في تنفيذ النسك.

ووفقاً لعقود التوريد والتشغيل والنقل والأعمال الفنية والتقنية التي وقعها المشروع هذا العام مع مؤسسات وشركات وطنية فإن هناك شروط احترازات تضمنتها تلك العقود فيما يتعلق بسلامة طواقم العمل الإدارية والفنية والتشغيلية صحياً وخضوعهم للفحوصات التي تؤكد سلامتهم وكذلك كفاءتهم وخبرتهم المهنية لتنفيذ النسك وفق الضوابط الصحية والشرعية إضافة لسلامة المواشي وخضوعها للفحوصات البيطرية للتأكد من سلامتها وكذلك توافقها مع الشروط الشرعية.

واشتملت التجربة على عمليات تشغيلية بدءاً من استقبال المواشي وانتهاء بأعمال الذبح والتغليف والتبريد والنقل في برادات مجهزة لهذا الغرض لنقلها بطرق آمنة وصحية حتى تصل ثلاجات المشروع في المعيصم ليتم توزيعها وفق برنامج معتمد.


يشار إلى أن النسك لهذا العام سيتم تنفيذها في أحد مسالخ العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,058
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,702
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة