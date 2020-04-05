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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس ‫كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.‏
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.‏
covid19.moh.gov.sa

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402
سبق

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس ‫كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.‏
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.‏
covid19.moh.gov.sa

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:37 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:02 AM

"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
43
88,742

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس ‫كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.‏
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.‏
covid19.moh.gov.sa

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