"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.
covid19.moh.gov.sa
"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.
covid19.moh.gov.sa
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 17 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2402
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.
وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.
وجاء توزيع الحالات الجديدة كالتالي :
جده 5
الدمام 3
الرياض 2
المدينة المنورة 2
مكة المكرمة 1
القطيف 1
الخفجي 1
خميس مشيط 1
الدرعية 1
وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.
covid19.moh.gov.sa