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نجران.. مصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ

خلال جولات رقابية نفّذتها اللجنة الوطنية على المنشآت التجارية

نفّذت فِرَق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران خلال الشهر الماضي، جولات رقابيةً؛ للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنشآت الصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات التي شملت 74 منشأة صحية و90 جولة على منافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، عن رصد 37 مخالفة في منافذ البيع، وتحرير 270 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام؛ فيما تم ضبط ومعاقبة 35 منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.

من جهة أخرى نفّذ برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة -ممثلاً في برنامج "جيلنا واعي"- ٢٠ زيارة لمدارس المتوسطة بالمنطقة، استهدفت 2059 طالباً؛ لتوعيتهم بمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه.

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نجران.. مصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ
سبق

نفّذت فِرَق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران خلال الشهر الماضي، جولات رقابيةً؛ للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنشآت الصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات التي شملت 74 منشأة صحية و90 جولة على منافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، عن رصد 37 مخالفة في منافذ البيع، وتحرير 270 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام؛ فيما تم ضبط ومعاقبة 35 منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.

من جهة أخرى نفّذ برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة -ممثلاً في برنامج "جيلنا واعي"- ٢٠ زيارة لمدارس المتوسطة بالمنطقة، استهدفت 2059 طالباً؛ لتوعيتهم بمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:47 AM

نجران.. مصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ

خلال جولات رقابية نفّذتها اللجنة الوطنية على المنشآت التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت فِرَق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران خلال الشهر الماضي، جولات رقابيةً؛ للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنشآت الصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات التي شملت 74 منشأة صحية و90 جولة على منافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، عن رصد 37 مخالفة في منافذ البيع، وتحرير 270 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام؛ فيما تم ضبط ومعاقبة 35 منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.

من جهة أخرى نفّذ برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة -ممثلاً في برنامج "جيلنا واعي"- ٢٠ زيارة لمدارس المتوسطة بالمنطقة، استهدفت 2059 طالباً؛ لتوعيتهم بمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه.

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