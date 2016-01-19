وقال المتحدث: تم القبض عليهم، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهماً من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة.

شرطة مكة تحبط ترويج أكثر من 54 كجم شبو وتوقع بـ18 متورطًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-19 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهماً من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة. وقال المتحدث: تم القبض عليهم، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 03:59 PM

شرطة مكة تحبط ترويج أكثر من 54 كجم شبو وتوقع بـ18 متورطًا بينهم 8 مخالفين للإقامة.. تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهماً من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة.

وقال المتحدث: تم القبض عليهم، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.