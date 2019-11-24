شاهد المياه تحاصر منزل مُسِن معاق بالقوز .. يناشد صرفها و"البلدية" ترد بالصبر!

فيما أكّد ابنه المصاب بالحد الجنوبي لـ "سبق" مخاطبة المسؤولين مراراً دون جدوى

اشتكى المواطن إبراهيم أحمد الفقيه (٧٨ سنة)؛ أحد سكان مركز القوز بمحافظة القنفذة، مما وصفه بتجاهل بلدية القوز معاناته التي تمثلت في طلب إيجاد حل لتصريف مياه الأمطار من أمام منزله، فيما قال رئيس بلدية القوز، إن البلدية تقوم عقب كل هطول للأمطار بعمليات شفط للمياه من الشوارع بوساطة الآليات وتعمل جاهدة -وفق إمكانياتها- لعمل حلول جذرية لتصريف المياه وعلى المواطنين التحلي بالصبر.

وأوضح ابن الشاكي "سقاف أحمد الفقيه"؛ لـ"سبق"، أنهم يعانون جميعاً كعائلة من تجمع المياه أمام منزل والدهم؛ حيث إن والده معاق ولا يستطيع الحركة وقد تقدّموا للبلدية مرات عدة ولا جدوى من ذلك، مضيفاً أن والده لديه مواعيد في مستشفى جنوب القنفذة يومين في الأسبوع للعلاج الطبيعي.

وتابع: "أنا مصاب في الحد الجنوبي وأقطن مع والدي في المنزل نفسه وأقوم برعايته لكنني أعاني في أثناء دفعي الكرسي المتحرّك للوالد، وأجد صعوبة كبيرة في ذلك، خصوصاً إذا أتت الأمطار، وأناشد المسؤولين ومَن يهمه الأمر حل أزمة معاناتنا التي أزعجتنا بشكل كبير، ولاسيما من مدة طويلة ونحن نطالب بلدية القوز برفع الضرر عن منزل والدنا من سيول الأمطار، لكنهم لَم يفعلوا شيئاً منذ مطالباتنا المتكررة لتصريف كميات المياه المنحدرة وقت هطول الأمطار من أمام المنزل".

وبيّن في حديثه لـ"سبق"، أنه تقدّم بخطابات عدة من أجل وضع حل لهذ المياه وآخرها قبل شهر، ولَم يجد تجاوباً، مناشداً المسؤولين رفع الضرر عن منزل والده، موضحاً أن ذلك حق من حقوقه كمواطن، ويتمنى إيجاد حل لهذه المشكلة ورفع المعاناة عنهم.

بدورها، تواصلت "سبق"، مع رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي؛ وطرحت عليه مشكلة المواطن، الذي بدوره نفى بقاء المياه أمام منزل المواطن وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن مياه الأمطار تتشكّل على شكل مستنقعات في عددٍ من شوارع مركز القوز، لافتاً إلى أن هذه المستنقعات التي تتكوّن هي مشكلة قديمة وتحتاج إلى بعض الوقت؛ ليتم تصريفها من خلال قنوات التصريف أو "وايتات" الشفط.

وشدّد "الزبيدي"؛ على أن البلدية تقوم عقب كل هطول للأمطار بعمليات شفط للمياه من الشوارع بوساطة آليات البلدية، مبيناً أن البلدية تعمل جاهدة وفق إمكانياتها لعمل حلول جذرية لتصريف المياه، وعلى المواطنين التحلي بالصبر حتى يتم الوصول إلى حلول نهائية لهذه المشكلة، مضيفاً أن البلدية لا تألو جهداً في خدمة المواطنين.

يُشار إلى أن محافظة القنفذة وعدداً من مراكزها؛ منها مركز القوز، شهدت صباح أمس السبت، هطول أمطار غزيرة استمرت حتى ساعات المساء من اليوم نفسه، مصحوبةً بعواصف رعدية سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب، ومازالت الفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الامطار -بمشيئة الله- خلال الساعات المقبلة.