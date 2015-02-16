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"لتبقى": "القيادة المتزنة" للمركبة توفر حتى 33% من استهلاك الوقود

الحملة لفتت إلى سلبية الإفراط بالضغط على بدالة الوقود باستمرار

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ"القيادة المتزنة"، التي يمكن أن توفر حتى 33 % من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.

وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.
ولفتت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

لتبقى استهلاك الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى": "القيادة المتزنة" للمركبة توفر حتى 33% من استهلاك الوقود
سبق

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ"القيادة المتزنة"، التي يمكن أن توفر حتى 33 % من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.

وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.
ولفتت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:51 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:17 PM

"لتبقى": "القيادة المتزنة" للمركبة توفر حتى 33% من استهلاك الوقود

الحملة لفتت إلى سلبية الإفراط بالضغط على بدالة الوقود باستمرار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
444

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ"القيادة المتزنة"، التي يمكن أن توفر حتى 33 % من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.

وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.
ولفتت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

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